Finalmente, dopo tanti rinvii di assemblee di Lega per i mancati voti, la partita per l’assegnazione dei diritti TV della Serie A per il prossimo triennio 2021-2024 ha visto DAZN come vincitore. Con 16 voti a favore, i presidenti dei club hanno accettato l’offerta messa sul tavolo da 840 milioni di euro a stagione per la trasmissione di 7 partite in esclusiva e 3 in condivisione del pacchetto 2 (che sicuramente si aggiudicherà Sky dopo aver offerto 70 milioni l’anno).

Stando alle dichiarazioni del co-CEO di DAZN Group James Rushton, riportate dal quotidiano il ‘Corriere dello Sport’, il messaggio lanciato dopo l’assegnazione dei diritti TV per il triennio 2021-2024 è di avere una Serie A meno cara e allo stesso tempo più interattiva. L’obiettivo di DAZN è di rendere gli eventi ed i contenuti sportivi premium accessibili ad un numero sempre maggiore di tifosi, e questo accordo conferma il loro impegno nel proseguire lungo il percorso scelto per l’innovazione.

I dettagli sono stati esplicati da Veronica Diquattro, amministratore delegato di DAZN Italia: la dirigente ha ribadito che lo scopo è quello di garantire ai loro utenti un’esperienza di calcio in TV più ricca, grazie all’integrazione di contenuti originali e di nuove funzionalità. Il prezzo rispecchierà la loro filosofia, e si confermerà più accessibile di quello attuale: si pagherà di meno e le cifre saranno comunicate prima che il campionato di Serie A giunga al termine. Stando a recenti indiscrezioni, il prezzo dell’abbonamento dovrebbe essere compreso indicativamente tra i 26 e i 33 euro al mese. Un costo più o meno in linea con quello offerto oggi dal competitor Now, piattaforma di streaming di proprietà di Sky, per la visione dello sport. Inoltre, per assistere alle partite di Serie A su DAZN non sarà obbligatorio un decoder, ma basterà scaricare l’apposita app. La visione in streaming sarà visibile su TV, smartphone, PC, tablet e perfino console di gioco.