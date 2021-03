Il colosso di Seul sta lavorando ad una variante LTE del Samsung Galaxy S20 FE equipaggiata con il processore Snapdragon 865. Come riportato dal portale ‘SamMobile‘, la variante è stata individuata nel database Wi-Fi Alliance poche settimane fa, anche se fino ad ora non c’era informazioni sugli elementi che la differenziassero dai modelli lanciati l’anno scorso. Ebbene, a differire sarà proprio il processore, cosa che probabilmente non andrà giù agli utenti che hanno acquistato il Samsung Galaxy S20 FE alimentato dal processore Exynos 990 qualche mese fa. La nuova variante sarà contraddistinta dal codice modello ‘SM-G780G‘: ad eccezione del SoC, le specifiche tecniche resteranno le stesse.

Per quanti hanno a cuore Samsung Pay, c’è da dire che non mancherà il chip MST per effettuare pagamenti sui tradizionali terminali di pagamento magnetici. Non è ancora chiaro il motivo per cui si stia lavorando a questo esemplare, soprattutto perché l’azienda sudcoreana sta sviluppando anche un Samsung Galaxy S21 FE (è possibile che la società asiatica desideri semplicemente un altro device per completare la sua gamma in continua espansione di smartphone di tutte le forme, dimensioni e fasce di prezzo).

Resta da capire se questo Samsung Galaxy S20 FE verrà venduto o meno in versione globale. Il produttore sta distribuendo il modello 5G in nuovi mercati, magari la versione LTE con processore Snapdragon 865 potrebbe essere destinata ai Paesi in cui la versione 5G non sarà lanciata. Da utenti, voi investireste i vostri soldi sul Samsung Galaxy S20 FE LTE con processore Snapdragon 865 laddove dovesse arrivare in Europa, oppure preferireste aspettare il Samsung Galaxy S21 FE, che non è mai stato in discussione e che di certo presto invaderà i mercati di tutto il mondo? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.