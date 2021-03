Oggi è il grande giorno, quello in cui faremo la conoscenza della Xiaomi Mi Band 6. Il dispositivo del colosso cinese sarà protagonista durante l’evento di presentazione in programma oggi, lunedì 29 marzo, quando verranno svelati anche nuovi modelli relativi alla serie Mi 11 (Ultra e Pro).

In queste ultime ore sono stati rivelati inediti dettagli e rumors sulla Xiaomi Mi Band 6. A tal proposito, la smartband sfoggerà un design simile al modello precedente (se a schermo spento), ma una volta accesso si potrà notare la sostanziale differenza: il pannello, infatti, sarà privo di cornici. Tale cambiamento manterrà ugualmente le dimensioni piuttosto compatte, malgrado il display più ampio. La sesta generazione della smartband in questione sarà dotata anche di sensori in grado di rilevare i livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), la frequenza cardiaca, e offrirà il supporto all’assistente intelligente di Amazon, Alexa. Inoltre, la Xiaomi Mi Band 6 dovrebbe supportare anche le risposte rapide alla ricezione delle notifiche di WhatsApp e Telegram, nonostante la novità non sia ancora stata confermata.

Tra le innovazioni troveremo anche un insolito Pomodoro Timer (pensato per chi scrive ed efficace per concentrarsi e lavorare) e la capacità di monitorare i dispositivi smart che sono connessi nella nostra abitazione (novità che, però, bisognerà comprendere se effettivamente sarà disponibile solo per i residente in Cina). É utile dire anche che, oltre alle funzioni interessanti che offrirà la prossima smartband Xiaomi, ci sarebbe anche una nota negativa che gli utenti d’Europa non gradiranno: quasi sicuramente il dispositivo approderà da noi senza il modulo NFC, e dunque non sarà compatibile per effettuare pagamenti digitali. Quanto alla questione del prezzo di lancio, ancora non ci sono indicazioni precise, ma sicuramente non ci sarà un’eccessiva differenza rispetto ai precedenti modelli. Non ci resta che seguire la presentazione e scoprire tutto sulla nuova Xiaomi Mi Band 6.