I colori di WhatsApp potranno a breve essere personalizzati a piacimento dell’utente: questo è quanto emerge dall’ultimo teardown di WABetaInfo. Sappiamo che la personalizzazione non è mai stato il punto forte della nota app di messaggistica istantanea, che, proprio per questo, avrà deciso di correre ai ripari, proponendo nuove funzioni che potessero sopperire alla mancanza. In buona sostanza, sarà possibile personalizzare le tonalità di alcune parti grafiche dell’interfaccia utente, anche se non è chiaro quando esattamente la novità verrà resa disponibile in versione finale.

Se volete essere tra i primi a provare la novità (insieme a tutte quelle che il team di sviluppo sta implementando) dovreste iscrivervi al programma di beta testing ufficiale (se disponete di un dispositivo Android), cliccando su questa pagina, consapevoli del fatto che partecipare significa accettare l’installazione di release che possono contenere qualche bug, proprio perché ancora in versione beta. Per il momento dobbiamo accontentarci del fatto che la novità dei colori di WhatsApp sia in fase di lavorazione da parte di chi di dovere, malgrado non sia ancora possibile individuare l’intervallo temporale preciso entro cui la modifica verrà resa disponibile in larga scala (il fatto che ci stiano lavorando è comunque un buon segno, peraltro non dovrebbe volerci troppo tempo, almeno in base a quanto fatto vedere in passato).

Sono tante le novità a cui il team di sviluppo si sta dedicando: diamo loro il tempo di formalizzare il tutto per godere di tutte le funzioni che andranno certamente a migliorare l’esperienza utente generale (meglio aspettare un po’ di tempo in più anziché vedersi confezionare una release ancora acerba, e magari piena di bug). Restiamo a disposizione nel caso in cui voleste farci qualche domanda, a cui proveremo a rispondere nel più breve tempo possibile.