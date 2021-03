Dopo il successo di The Handmaid’s Tale e l’annunciato adattamento de I Testamenti, l’opera di Margaret Atwood continua ad ispirare nuovi progetti televisivi prodotti e distribuiti da Hulu. Prossimamente sarà la volta della trilogia di Maddaddam, che come i precedenti romanzi tratta questioni socio-politiche ed etiche in ottica distopica.

Come per The Handmaid’s Tale l’adattamento includerà elementi di tutti e tre i libri: i temi principali della trilogia di Maddaddam sono il cambiamento climatico e le sue catastrofiche conseguenze, l’abuso dell’ingegneria genetica e le sue implicazioni etiche e – più attuale che mai – gli effetti di una pandemia letale.

L’ambientazione da realtà distopica di The Handmaid’s Tale sarà un tratto caratteristico anche del nuovo format. Il primo libro della trilogia di Maddaddam è Oryx & Crake (tradotto in italiano con L’Ultimo degli Uomini), ambientato in un mondo post-apocalittico con strane nuove creature e un protagonista, Jimmy, coinvolto in una pandemia mortale frutto di esperimenti di bio-ingegneria che ha devastato il mondo. I libri successivi, L’anno del Diluvio e appunto Maddaddam (in italiano L’Altro Inizio) tornano indietro nel tempo ed esplorano il mondo prima della catastrofe che lo ha trasformato in un luogo inospitale e popolato solo da animali mutanti.

Classificato come un romanzo di fantascienza post-apocalittica, l’adattamento di Maddaddam si iscrive nella scia di The Handmaid’s Tale e del suo sequel The Testaments che diventerà a breve una serie televisiva: la stessa autrice dei romanzi Margaret Atwood farà da produttrice esecutiva, a garanzia della fedeltà del progetto alla natura della trilogia. A Michael Lesslie è affidato il compito di scrivere le sceneggiature e a quanto pare ha lasciato il progetto di reboot di Battlestar Galactica per dedicarsi a questo ambizioso format.

Intanto The Handmaid’s Tale tornerà per la quarta stagione ad aprile su Hulu e TimVision ed è già stata rinnovata per una quinta stagione nel 2022, che si presume possa essere l’ultima.