Con l’arrivo de La Templanza nel catalogo di Prime anche Amazon Video può cavalcare l’onda del ritrovato fascino del period drama. L’adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di María Dueñas è arrivato su Amazon Prime Video con la sua prima stagione il 26 marzo, dieci episodi per un dramma romantico di fine Ottocento che racconta l’amore travagliato e giramondo tra due persone di origini sociali molto diverse.

A metà del XIX secolo Soledad Montalvo (Leonor Watling) e Mauro Larrea (Rafael Novoa) sono un uomo e una donna che non hanno molto in comune, ma i cui destini stanno per convergere in luoghi e tempi diversi, in un vorticoso viaggio tra alcuni dei luoghi più affascinanti della Spagna e del Messico, passando per Cuba e Londra: sin dal primo episodio lo spettatore sa che i due vivranno una storia d’amore e scoprirà nel corso della serie come la coppia si è conosciuta e innamorata e come ha affrontato i momenti di crisi. Un viaggio a ritroso partendo addirittura da vent’anni prima del loro incontro. Con personaggi che hanno molte sfaccettature e segreti, La Templanza racconta una storia d’amore nella Spagna del 1860 con avventure di vita in quattro paesi differenti.

Il protagonista maschile de La Templanza è Mauro Larrea, un minatore pieno di debiti che dopo un incidente decide di cercare fortuna scommettendo tutto quello che ha, mentre l’eroina della storia è Soledad Montalvo, una giovane appassionata delle cantine di Jerez, a cui dedica la sua vita: sarà lei a condurre Mauro in un viaggio che non avrebbe mai immaginato di percorrere, dalle miniere del Messico alla vibrante città dell’Avana fino alla sua Jerez e ai salotti londinesi.

Con La Templanza anche Amazon Prime ha il suo feuilleton ottocentesco, un progetto a cui ha lavorato per oltre un anno e che esce in un momento molto fortunato per il genere period drama dopo il successo mondiale di Bridgerton su Netflix, diventata in poche settimane la serie più vista al mondo sulla piattaforma con 82 milioni di telespettatori nei primi 28 giorni di programmazione.

Prodotto da Atresmedia Studios (Buendía Estudios) in collaborazione con Boomerang TV, La Templanza è scritto da un team di sceneggiatori guidato da Susana López Rubio e Javier Holgado: tra i produttori esecutivi Sonia Martínez, già dietro l’adattamento de La Cattedrale del Mare e la serie di Alex Pina Il Molo Rosso. La scrittrice del romanzo María Dueñas ha collaborato attivamente alla fase di creazione della serie dando un contributo tangibile alla produzione esecutiva.