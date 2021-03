Non possono di certo passare inosservate le rimodulazioni Vodafone di questi primi giorni di primavera. L’operatore mobile da oggi 29 marzo aumenta la spesa di alcuni piani dati ricaricabili, mentre dal 6 aprile i rincari riguarderanno i piani dati in abbonamento. Insomma, le modifiche unilaterali del contratto riguarderanno più fronti.

Per quanto non sia a disposizione una lista esaustiva e ufficiale dei piani dati coinvolti dalle rimodulazioni Vodafone di oggi e della settimana prossima, c’è da dire che tutti i clienti interessati hanno ricevuto la relativa comunicazione nel corso del mese di febbraio, dunque hanno anche avuto modo (se nelle loro intenzioni) di recedere dal contratto. Il rincaro è quantificato in 1,99 euro nel caso di rinnovo mensile o di 23,88 euro quando l’abbonamento è annuale. Si tratta di pagamenti di somme in più non trascurabile che peseranno non poco sui clienti e che giunti a questo punto, non potranno che essere accettati, a meno di un passaggio ad altro operatore per lo stesso servizio.

La notizia delle rimodulazioni Vodafone in partenza oggi non è l’unica negativa, almeno per alcuni clienti dell’operatore mobile. Sempre il vettore rosso ha deciso di aumentare il prezzo di spedizione per fatture non fiscali in modalità cartacea. I possessori di SIM dati in abbonamento che vorranno ricevere ancora il documento per posta ordinaria e non in forma digitale sulla mail, dovranno pagare un sovrapprezzo in bolletta di 61 centesimi. La decisione è stata presa anche nell’ottica di una svolta green del servizio.

Per finire, si somma sempre alle rimodulazioni Vodafone primaverili anche un’eventuale indennità extra nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre scadenza. Il surplus in questione andrà pagato solo nel caso in cui la dimenticanza si sia manifestata anche nel caso delle due precedenti fatture. L’importo maggiorato sarà variabile e calcolato in maniera personalizzata per ogni singolo cliente-