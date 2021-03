In questo lunedì 29 marzo il sito BNL non funziona a dovere. Ci sono problemi sia con il login ma a monte, anche con l’accesso alla piattaforma di home banking. Si tratta di anomalie di certo fastidiose per chi ha la necessità di effettuare una serie di operazioni online, soprattutto in questo momento in cui si evita di andare presso le filiali se non per casi sporadici, a causa della pandemia Covid-19.

Il sito BNL non funziona per una buona fetta di clienti dalle ore 10:30 circa di questa mattinata di inizio settimana. Le anomalie sono di diverso tipo, come già accennato. In particolar modo c’è chi non visualizza neanche l’accesso alla home dell’istituto bancari. Naturalmente lo stesso tipo di difficoltà investono anche tutte le aree accesso alle aree riservate, sia nel caso di clienti privati che di quelli business.

Al momento di questa pubblicazione, il servizio Downdetector segnala un centinaio di testimonianze di disservizi, ma la situazione potrebbe evolversi nel giro anche di soli pochi minuti. Mentre il sito BNL non funziona per tanti clienti, dall’istituto bancario non hanno fornito alcun feedback relativo proprio alle difficoltà odierne.

Aggiornamento 11:30 – Le difficoltà stanno continuando anche in questi minuti per l’accesso al sito BNL e dunque alla relativa area riservata. Le difficoltà non sono ancora state commentate attraverso i canali ufficiali dell’istituto, compresi quelli social. Per le difficoltà in corso è possibile ottenere supporto attraverso il numero 060.060. Il recapito è attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 22.

Aggiornamento 11:45 – Le anomalie continuano anche in questi minuti: è oramai da più di un’ora che il sito BNL non funziona per diversi clienti. Risulta impossibile dunque consultare il proprio conto bancario, come effettuare anche semplici operazioni di ricarica delle prepagate o dei bonifici. Non risulta ancora pervenuta alcuna comunicazione ufficiale del gruppo bancario in merito alle anomalie.

Aggiornamento 12:30 – I problemi di accesso sono tutti rientrati.