Con il finale di The Investigation in onda su Sky Atlantic il 29 marzo in prima serata e in prima visione assoluta termina il racconto di un’inquietante storia vera e della battaglia delle autorità per ottenere giustizia.

Il finale di The Investigation è l’ultimo atto della ricostruzione, dal punto di vista degli investigatori, del celebre “caso del sottomarino“, come fu ribattezzato dalla stampa svedese nell’estate 2017: la minsierie creata e diretta da Tobias Lindholm ha ricreato sullo schermo la lunga e difficoltosa indagine che coinvolse polizia, marina militare, sommozzatori e magistrati per scoprire la verità sulla scomparsa della giovane giornalista svedese Kim Wall nell’agosto di quell’anno a bordo di un sottomarino.

Protagonisti di questa clamorosa indagine come pure del finale di The Investigation sono il capo della Omicidi della polizia di Copenaghen Jens Møller (interpretato da Søren Malling), impegnato in prima persona nelle ricerche, e il pubblico ministero Jakob Buch-Jepsen (Pilou Asbæk), determinato a costruire un caso solido in grado di reggere in tribunale nonostante le pochissime prove a carico dell’imputato.

Nel finale di The Investigation il focus della trama è sul risvolto giudiziario della vicenda: ecco lesinossi degli ultimi due episodi in onda il 29 marzo dalle 21.10 su Sky Atlantic (la miniserie è disponibile anche in streaming su NowTv).

Episodio 6

La dinamica del caso inizia a definirsi, ma il procuratore capo Buch-Jepsen ricorda a Moller che per procedere con le accuse servono prove più definitive.

Episodio 5

Moller è ancora frenato dalla mancanza di prove veramente solide: il procuratore capo sottolinea di nuovo come allo stato attuale l’accusato potrebbe essere lasciato libero…

Il finale di The Investigation è coerente con gli sviluppi giudiziari del caso e non lascia spazio ad una prosecuzione: concepita in forma di miniserie, la storia termina con il sesto ed ultimo episodio.