I concerti ripartono ma non in Italia. Fanno il giro del mondo le immagini del primo concerto che si è tenuto in Europa, a Barcellona, con 5.000 persone ammassate in un parterre di un locale al chiuso. Far ripartire la musica dal vivo è possibile e da Barcellona arrivano le immagini di 5.000 fan, l’uno vicino all’altro, che prendono parte ad un concerto rock.

Doverose le precauzioni all’ingresso: ognuno di loro indossa la mascherina di protezione individuale, coprendo accuratamente sia la bocca che il naso; ognuno di loro si sottopone ad un test antigenico prima di accede alla location accedendo ad aree opportunamente attrezzate per la verifica della negatività al Coronavirus. Resta inteso, chiaramente, l’utilizzo di gel igienizzante.

Dei 5.000 in possesso dei biglietti d’ingresso per lo spettacolo, solo in 6 sono risultati positivi al Covid-19 e non hanno potuto accedere all’evento. 4.994 coloro che invece sono tornati per una sera alla vita normale assistendo ad un evento di musica dal vivo. Nello specifico si trattava di un concerto dei Love of Lesbian, rockband catalana. Il concerto si è tenuto al Palau St Jordi di Barcellona.

I concerti ripartono, dunque, con l’autorizzazione delle autorità spagnole che hanno definito le regole per l’accesso: mascherina FFP2 e possibilità di andare in bagno a turno, non prima di aver sottoposto i partecipanti ad un test rapido antigenico qualche ora prima dell’evento, il cui risultato andava presentato all’ingresso.

In Europa è il primo concerto così numeroso che si tiene nel 2021 e dimostra l’effettiva possibilità di tornare alla vita di prima dei vari lockdown e fasce colorate. L’esperimento, per ora, è rimasto l’unico nel continente per quest’anno ma una simile sperimentazione era già stata portata avanti in Olanda in occasione del festival Lowlands che ha raccolto “solo” 1.500 persone.