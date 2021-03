Gli Irregolari di Baker Street 2 sarebbe già nei piani del creatore della serie, Tom Bidwell. In questa versione alternativa della storia di Sherlock Holmes, in cui il detective appare sfuggente e misterioso, il suo fidato John Watson si fa aiutare da una gang di strada per risolvere dei casi oscuri legati al mondo del soprannaturale.

La prima stagione ha debuttato su Netflix il 26 marzo (qui la nostra recensione), e, sebbene non ci siano notizie ufficiali da Netflix sul rinnovo della serie, il creatore Tom Bidwell e il suo cast sono pronti a raccontare nuove storie.

“Stagione due, stagione tre, ci piacerebbe farlo se ne avessimo la possibilità”, ha detto Bidwell a RadioTimes.com. “C’è troppa storia nella prima stagione! Sicuramente abbiamo dovuto rinunciare a qualcosa per fare spazio ad altro. Quindi sì, se ci fanno tornare, andremo di sicuro più in là.”

“Mi piacerebbe”, ha concordato Royce Pierreson, che interpreta il dottor Watson. “Penso che abbia senso. C’è così tanto in questa stagione, Tom ci prende davvero. Adoro interpretare Watson. Voglio fare ancora molte cose con questi personaggi.”

“Penso che l’intero team, il cast e la troupe, l’ufficio di produzione e tutti noi non vediamo l’ora di tornare per la seconda stagione”, ha aggiunto Thaddea Graham, che interpreta il personaggio principale di Bea. “Abbiamo creato una piccola famiglia in questo show, e mi piacerebbe lavorare di nuovo con loro. Penso che ci sia ancora molto da esplorare in quel mondo che Tom ha creato e allestito per tutti noi.”

Qualora Netflix confermasse Gli Irregolari di Baker Street 2, la gran parte del cast tornerebbe sul set per girare il nuovo ciclo di episodi, ossia: Thaddea Graham, Darci Shaw, Jojo Macari, Mckell David, Harrison Osterfield e Royce Pierreson nei panni del Dottor Watson. Non è chiaro se rivedremo il personaggio Sherlock Holmes, interpretato da Henry Lloyd-Hughes. ATTENZIONE SPOILER: nel finale della prima stagione, il tormentato detective si è gettato in un’altra dimensione insieme alla sua compagna Alice (Eileen O’Higgins). Tuttavia, l’attore Lloyd-Hughes spera di poter tornare in qualche modo: “Non so come funziona. Se riescono a svelare quei misteri legati al tempo e lo spazio, forse c’è una possibilità. È tutto quello che posso dire.”

Nella prima stagione, Gli Irregolari di Baker Street ha dato il via a una sorta di mitologia che il creatore della serie spera di poter approfondire in futuro: “Ho un elenco di mostri per i quali abbiamo idee per i prossimi anni. È una serie emozionante da scrivere. È stato un privilegio farlo”.

In particolare, il personaggio di Leopold, figlio della regina Vittoria, potrebbe svolgere un ruolo chiave ne Gli Irregolari di Baker Street 2, come ha precisato Bidwell: “C’è molto da esplorare all’interno della società e della famiglia reale”.