Si fa fatica a crederci, ma in queste ore sono già maturi i tempi per imbattersi nell’aggiornamento di aprile dedicato al Samsung Galaxy S21. Secondo quanto raccolto fino a questo momento, non si tratta della solita patch mensile concepita con il solo intento di migliorare la sicurezza del top di gamma. Dopo aver parlato a lungo della fotocamera e delle differenze che stanno scemando in termini software rispetto ai predecessori, complici alcuni upgrade trattati durante lo scorso fine settimana, oggi 29 marzo pare stiamo assistendo ad una svolta.

L’aggiornamento di aprile e la svolta per la fotocamera del Samsung Galaxy S21

In particolare, ci sono alcuni riscontri estremamente interessanti che possiamo prendere in esame questo lunedì, grazie alle informazioni che ci arrivano direttamente da SamMobile. Secondo quanto raccolto, gli sviluppatori pare stiano ancora migliorando la qualità della fotocamera e aggiungendo ulteriori funzionalità alla serie Samsung Galaxy S21. Non è un caso che il nuovo software, già in distribuzione in India con la versione del firmware arrivata a G99xxXXU2AUC8, ha una dimensione di download di oltre 1 GB.

Frammentarie le informazioni raccolte fino a questo momento. Sappiamo, ad esempio, che dopo l’aggiornamento di aprile per la serie dei Samsung Galaxy S21 sarà possibile utilizzare la fotocamera “standard” e la lente principale per acquisire ritratti. Opzione che era stata rimossa non molto tempo fa con un altro upgrade. Allo stesso tempo, la fonte ritiene che potrebbero esserci altri miglioramenti relativi alle prestazioni della fotocamera, ma non abbiamo ancora notizie di ulteriori svolte in questo senso.

A voi è arrivata la notifica relativa all’aggiornamento in questione? Fateci sapere nel caso in cui abbiate già testato il pacchetto software destinato a cambiare ancora una volta il modo in cui siamo abituati ad utilizzare la fotocamera del Samsung Galaxy S21.