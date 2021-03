Enrico Vaime è morto. Un altro grande ci ha lasciato creando una voragine nel mondo della televisione che difficilmente sarà colmato un giorno. Oltre 200 programmi firmati, la battuta sempre pronta anche nei momenti più complicati ma sempre elegante e mai sopra le righe, Enrico Vaime è descritto da tutti così, specie quei colleghi che ci hanno lavorato fianco a fianco per anni come Maurizio Costanzo. Il loro ultimo lavoro insieme è S’è Fatta Notte per la Rai ma in realtà la loro unione artistica durava ormai da vent’anni.

Enrico Vaime è morto e la notizia si è diffusa subito ieri sera tant’è che lo stesso Fabio Fazio commosso lo ha voluto omaggiare in chiusura di Che Tempo che Fa in onda su Rai3. Uno dei più grandi e popolari autori radiofonici e televisivi è stato anche scrittore e drammaturgo, conduttore di tv e radio, si è spento all’età di 85 anni al Policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverato da un po’. Lo stesso Maurizio Costanzo ha svelato che stava male ormai da un paio di anni e che è sempre rimasto in contatto con la sua famiglia:

“È morto uno dei miei più cari amici, abbiamo lavorato insieme vent’anni. Stava male da un po’, almeno da un paio di anni: sono sempre rimasto in contatto con la famiglia, con la moglie, l’ho sentito l’ultima volta quindici giorni fa.. Enrico era straordinario, la sua cifra era l’elegante ironia. Era la persona più ironica che abbia conosciuto, indovinava la battuta disarmante anche davanti a un fatto clamoroso. Marcello Marchesi diceva che quando Enrico si passava un dito nel collo della camicia, stava per tirare fuori una battuta”.

Nato a Perugia il 19 gennaio 1936, Enrico Vaime entrò in Rai a 24 anni vincendo un concorso dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita a Napoli. Tra i programmi più noti che portano la sua firma ricordiamo Quelli della domenica (1968), Canzonissima ’68 e ’69, Fantastico ’88 e, con Maurizio Costanzo, ma anche alcune fiction come Un figlio a metà, Italian Restaurant, Mio figlio ha 70 anni. Molte le commedie musicali firmate anche con Garinei e Giovannini ma anche i programmi radio come Black Out, programma che ha condotto.