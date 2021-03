In un post ad alto contenuto nostalgico e dal forte taglio sentimentale Emma Marrone ricorda Amici, e non per puro caso. Era il 29 marzo 2010 quando la cantante salentina conquistava il primo posto del talent show di Maria De Filippi dopo una sfida fino all’ultima nota con Loredana Errore. Anche prima della vittoria, del resto, Emma era tra i favoriti del pubblico.

Emma Marrone ricorda Amici

Emma Marrone ricorda Amici e ripesca una foto del momento della premiazione con una dedica speciale ai fan. In primo luogo affida le sue parole alla sua musica con il brano Per Sempre, contenuto nella Sanremo Edition del primo album in studio A Me Piace Così (2011).

I suoi fan ricambiano l’affetto e fanno arrivare l’hashtag #11annidiEmma in tendenza su Twitter. Dalla vittoria ad Amici Emma Marrone ha pubblicato 6 album, l’ultimo dei quali nel 2019, Fortuna. Artista di riferimento per la scena pop-rock, ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 come super ospite durante una delle esibizioni di Achille Lauro sulle note di Penelope.

La dedica ai fan

Il rapporto tra Emma e i suoi fan è sempre molto stretto. La cantante non si dimentica, infatti, di ringraziare il suo pubblico per accompagnarla dall’inizio del suo percorso e per seguirla nelle sue tante battaglie per le donne. Recentemente la cantante salentina ha duettato con Alessandra Amoroso nel singolo Pezzo Di Cuore e le due artiste hanno raccontato a più riprese la loro amicizia e il loro progetto.

Ecco il messaggio di Emma Marrone per i fan:

“11 anni fa. Dedico questo ricordo bellissimo a tutte le persone che da quel giorno ascoltano la mia musica con il cuore. Spero di poter tornare presto da voi. Sul palco. Vi voglio bene”.

11 anni dopo, dunque, con queste parole piene di affetto Emma Marrone ricorda Amici e coglie l’occasione per promettere al suo pubblico che presto torneranno i concerti, una volta sconfitto il nemico invisibile della pandemia che ha messo un sigillo agli spettacoli e ai lavoratori che continuano a ricevere la solidarietà degli artisti.