La seconda parte di Lucifer 5 è in arrivo. Dopo mesi di lunga attesa, in parte causati dalle difficoltà di post-produzione per la pandemia di Covid-19, l’ultima tranche della quinta stagione ha finalmente una data d’uscita.

Con un tweet pubblicato dal suo profilo ufficiale, Netflix svela che la seconda parte di Lucifer 5 debutterà il 28 maggio 2021, a quasi un anno di distanza dal rilascio della prima metà di episodi. La notizia arriva qualche giorno dopo la conferma che le riprese della sesta, nonché ultima, stagione, stanno per concludersi. Ancora pochissimi ciak e Lucifer saluterà il pubblico per sempre.

In realtà, rumors sul rilascio della seconda parte di stagione erano circolate già nel corso della mattinata; infatti molti utenti Netflix avevano notato come sulla pagina della serie tv fosse indicato il 28 maggio come data di uscita. L’ufficialità non è tardata ad arrivare da parte del servizio di streaming.

“Sappiamo che ciò che desiderate veramente è vedere più episodi. La stagione 5B arriva su Netflix il 28 maggio”, così si legge sull’account ufficiale di Lucifer si Twitter.

We know that more episodes are what you truly desire. Season 5B arrives on Netflix May 28th. pic.twitter.com/TXP2WFZwNh — Lucifer (@LuciferNetflix) March 29, 2021

Nello stesso momento, il protagonista Tom Ellis ha pubblicato una foto dal suo Instagram che lascia intendere parole d’addio, ma anche tanta nostalgia:

Oggi è il gran giorno. Sei anni fa ho iniziato un viaggio con il più fantastico gruppo di persone. Oggi ci diciamo un profondo addio. Grazie a ogni singolo membro della crew che ci ha aiutato a portare in vita la storia di Lucifer. Che viaggio incredibile.

Nell’attesa di vedere la seconda parte di Lucifer 5, le prime quattro stagioni (e la prima metà della stagione 5) sono disponibili su Netflix.