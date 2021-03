Il weekend che ci siamo appena lasciati alle spalle non ha regalato grosse sorprese per quanto il rilascio dell’aggiornamento con iOS 14.5, ma alcune considerazioni sulla data di uscita possiamo farle ugualmente dopo il nostro ultimo articolo a tema della scorsa settimana. Analizzando la questione più nel dettaglio, effettivamente, possiamo andare oltre le previsioni che ci parlavano di una possibile svolta già a fine marzo. Anche per gli utenti italiani che sono ansiosi di mettere le mani sull’upgrade per intenderci.

Novità sull’aggiornamento iOS 14.5: le ultime sulla data di uscita

Quali sono le informazioni che abbiamo al momento a proposito del tanto atteso aggiornamento iOS 14.5, soprattutto per quanto riguarda le previsioni sulla data di uscita? Nel fine settimana qualcuno si aspettava il rilascio della cosiddetta RC version, ovvero la “release candidate” che solitamente anticipa l’esordio sul mercato di un pacchetto software particolarmente atteso nella versione stabile e definitiva. Così non è stato, cambiando in questo modo i piani per gli stessi utenti.

Inevitabile che questa scelta più prudente da parte di Apple generi dei ritardi nella tabella di marcia che l’utente medio aveva immaginato per chiudere al meglio il mese in corso. Tradotto, questo vuol dire che il nuovo aggiornamento iOS 14.5 arriverà a bordo dei vari iPhone ed iPad compatibili non prima della prossima settimana. Manca, infatti, il tassello intermedio che ci porterà all’upgrade. Fosse arrivato due giorni, avremmo avuto speranze a strettissimo giro.

Nulla di grave, è chiaro, in quanto l’approccio più soft da parte di Apple nei confronti del nuovo aggiornamento con iOS 14.5 in termini di data di uscita dovrebbe darci maggiori garanzie in termini di stabilità. Fateci sapere che ne pensate con un commento a fine articolo, in attesa che la mela morsicata faccia una volta per tutte la sua mossa per il pubblico interessato al rilascio.