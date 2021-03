“Ci sono e ci sarò sempre”, con queste parola Barbara d’Urso dice addio, almeno per ora, a Live Non è la d’Urso e da appuntamento ai suoi fan al prossimo autunno, almeno in prime time. La sua esperienza serale per ora finisce qua, con quasi due mesi di anticipo sulla tabella di marcia dando così ai suoi detrattori modo di poter festeggiare. Come vi avevamo già anticipato, la puntata di Live-Non è la D’Urso, andata in onda ieri sera su Canale 5, è stata l’ultima di questa terza edizione e la conduttrice ci ha tenuto a precisare che tornerà presto spazzando via le voci che la volevano già spacciata e senza alcuno sbocco in prima serata.

Barbara D’Urso, in chiusura di puntata, ha salutato i telespettatori con un breve discorso ricordando a tutti il ritorno di Domenica Live in diretta a partire da dopo pranzo e per un totale di 4 o 5 ore, quindi prendendo il posto delle soap, e poi il quotidiano di Pomeriggio5. Alla fine ha voluto confermare che Live-Non è la D’Urso tornerà in onda su Canale 5 in autunno.

Il discorso è stato breve e conciso ed è terminato con un “ci sarà sempre”:

Noi ci vediamo in prima serata, sempre su Canale 5, nuovamente in autunno. Ci vediamo domenica prossima, in diretta, da subito dopo pranzo, anzi, secondo me, starete ancora pranzando, per quattro-cinque ore di diretta. E ci vediamo anche domani per Pomeriggio Cinque. Come vedete, ci sono e ci sarò sempre! Col cuore!

Inutile dire che il suo discorso è legato a quello fatto a febbraio quando in molti la davano per spacciata e in cui aveva sottolineato: “Le mie due trasmissioni amatissime e soprattutto di ‘lunghissimissima’ vita. Tutte e due!”. Fatto sta che gli ascolti non sono più esorbitanti e sicuramente non sono riusciti ad arrivare al top del 2019 quando in corso c’era la polemiche e il dramma di Pamela Prati e Mark Caltagirone, un’edizione storica per via dei suoi protagonisti. Come andrà il prossimo anno e quando tornerà Live Non è la d’Urso? Per adesso si parla di un generico “autunno”.