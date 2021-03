Amanda Seyfried sarà la protagonista di The Dropout, nuova serie limitata di Hulu incentrata sull’imprenditrice statunitense Elizabeth Holmes. L’attrice, nominata all’Oscar per la sua interpretazione nel film Netflix Mank (qui la recensione), sostituisce la comica del Saturday Night Live, Kate McKinnon, inizialmente scelta per il ruolo, che ha dovuto rifiutare per altri impegni lavorativi.

Basato sull’omonimo podcast di ABC News, The Dropout racconterà l’ascesa e la caduta della Holmes, in particolare concentrandosi sulla sua società di tecnologia sanitaria Theranos, finita nel mirino per truffa. Fondatrice ed ex Amministratrice delegata di Theranos, l’imprenditrice si era fatta conoscere nel mercato grazie a una scoperta ‘rivoluzionaria’: usando piccole quantità di sangue, l’azienda sarebbe stata in grado di così di compiere analisi del sangue in brevissimo tempo. Successivamente, le sue affermazioni si sono rivelate false e perciò è stata incriminata per frode.

Il declino della società è iniziato nel 2015 quando una serie di indagini giornalistiche hanno sollevato dei dubbi sulle analisi. Nel giugno 2018, una giuria federale incriminò la Holmes e l’ex Chief Operating Officer di Theranos, Ramesh Balwani, su nove capi di frode e due capi di associazione a delinquere finalizzata alla truffa a seguito della distribuzione ai consumatori di falsi risultati di esami del sangue.

Oltre a recitare, Amanda Seyfried sarà anche produttrice esecutiva della serie tv. Per l’attrice, lanciata nel 2014 con il film Mean Girls, è un periodo fortunato; per il ruolo della diva Marion Davies in Mank ha ricevuto il plauso di pubblico e critica, che le è valso la sua prima nomination agli Oscar nella categoria miglior attrice non protagonista. Attiva soprattutto al cinema, The Dropout non è il primo progetto televisivo di Amanda Seyfried: in precedenza ha recitato nelle serie Big Love, Veronica Mars e più di recente nel revival di Twin Peaks. Ha inoltre lavorato in qualità di doppiatrice nelle serie animate American Dad e I Griffin.