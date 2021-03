Alcune varianti dei Samsung Galaxy Note 10, Note 10+ e Note 10+ 5G stanno ricevendo l’aggiornamento di sicurezza di aprile 2021 (rilasciata anche sui Samsung Galaxy S21, di cui potrete approfondire il discorso in questo articolo). Come riportato da ‘SamMobile‘, il pacchetto è stato avvistato qualche ora fa in Germania (la distribuzione è attesa in altri Paesi a breve). L’upgrade si identifica con la serie firmware N97xFXXU6FUCD, che pare contenere più di semplici correzioni di vulnerabilità a bordo. La notizia arriva a meno di due settimana di distanza dalla ricezione, da parte delle ammiraglie del 2019, della One UI 3.1.

Il roll-out è appena partito, e non è ancora possibile approfondire il discorso del contenuto di questo aggiornamento di aprile 2021. Il colosso di Seul è solito rilasciare i bollettini dettagliati sulla sicurezza all’inizio di ogni nuovo mese di calendario, quindi ci aspettiamo ulteriori notizie entro questa settimana appena cominciata. Se siete impazienti, potete provare ad attivare manualmente il nuovo aggiornamento attraverso il percorso ‘Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. Se dovesse essere il pacchetto N97xFXXU6FUCD portare di altre novità oltre a quelle relative alla sicurezza (di cui vi parleremo probabilmente entro la fine della settimana) ve lo faremo sapere il prima possibile (giusto il tempo di testarlo per tutti i riscontri del caso).

Ricordate che, una volta ricevuta la notifica OTA di avvenuta disponibilità, potrete scaricare e poi installare da subito il pacchetto N97xFXXU6FUCD a bordo dei vostri Samsung Galaxy Note 10, a patto che la percentuale di carica residua sia superiore al 50% per evitare che il telefono si spenga durante il procedimento. Potete stare tranquilli anche per quanto riguarda i vostri dati personali, che non verranno cancellati dall’installazione, ma di cui raccomandiamo comunque di effettuare un backup recente (da ripristinare nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto).