Nel video ufficiale di Marilù è palese il riferimento allo storico show per MTV Unplugged dei Nirvana, registrato nel 1993 e pubblicato nel 1994 come testamento sonoro di Kurt Cobain.

Il video è stato pubblicato nelle ultime ore come ennesima anticipazione dell’album Lauro in uscita il 16 aprile 2021, nuova esperienza discografica che riprende un percorso dopo la trilogia 1969, 1990 e 1920 con la promessa di sonorità nuove e nuove sperimentazioni.

Ancora una volta Lauro De Marinis – questo il nome di battesimo – attinge dal rock per omaggiarlo e rivisitarlo. Al Festival Di Sanremo ha portato sul palco i suoi tributi al rock’n’roll, al punk rock e al pop. A questo giro spunta l’ombra i Kurt Cobain e dei Nirvana. Non è Achille, questa volta, a vestire i panni della rockstar.

I suoi musicisti indossano il cardigan che il frontman dei Nirvana sfoggiava nello storico Unplugged In New York, pubblicato dopo la morte di Cobain e ancora oggi una delle migliori performance “senza spina” del mondo del rock alternativo. Un’atmosfera, quella con i fiori sul pavimento e le luci soffuse, che si addice alla ballata Marilù che racconta, per stessa ammissione dell’artista, la storia di una ragazza che sceglie di crescere.

Il nuovo disco di Achille Lauro è in prossima uscita e abbiamo già ascoltato Solo Noi e Marilù, due ballate pop rock che ci danno un assaggio di ciò che troveremo in Lauro, una delle novità più attese del 2021. Lauro avrà 13 tracce e probabilmente prima della sua uscita usciranno altri estratti.

Fino ad oggi ha reso omaggio a Jimi Hendrix, David Bowie, Sid Vicious, Mina, Elvis Presley e tanti altri: oggi Achille Lauro omaggia i Nirvana e ancora una volta entra a gamba tesa tra le news del giorno sorprendendo tutti e conquistando una nuova fetta di fan, senza tralasciare le polemiche che arrivano ad ogni pubblicazione.