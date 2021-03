Per fortuna anche in questo lunedì 29 marzo torna la disponibilità PS5 su GameStop. Lo shop specializzato in console e titoli di gioco ci ha abituati, negli ultimi tempi, almeno ad una vendita settimanale del tanto amato prodotto Sony (pur sempre tanto raro sui siti e-commerce e presso le catene di elettronica).

Si tratterà, ancora una volta di un click day concentrato in un determinato orario pomeridiano. In particolar modo, la disponibilità PS5 su GameStop avrà il via alle ore 15:30. Chi punta da tempo a questa soluzione di ultima generazione, sa bene che l’appuntamento resta invariato rispetto a tutte le occasioni precedenti. Il momento collocato nel primo pomeriggio risulterà di certo più comodo, anche perché catalizza maggiore attenzione, magari anche oltre i consueti orari di lavoro e di studio.

Come sempre ma è ancora una volta il caso di precisarlo, la disponibilità PS5 su GameStop sarà limitata ad un numero di unità del prodotto limitate, di certo non sufficienti in relazione all’importante domande dei potenziali clienti. Per questo motivo, allo scoccare dell’orario fatidico delle 15:30, non c’è dubbio che si creerà un fila virtuale di gamers interessati alla soluzione hardware. La coda verrà gestita dal sito e-commerce progressivamente. Per questo motivo, chi vorrà procedere all’acquisto dovrà aspettare pazientemente il proprio turno senza ricaricare la pagina home di GameStop, né tantomeno entrando e uscendo dall’e-commerce. Comportandosi in maniera diversa si rischierà di perdere la priorità acquisita e dunque anche l’occasione di portare a casa finalmente il gioiellino hi-tech tanto agognato.

Difficilmente la disponibilità PS5 su Gamestop durerà a lungo. Esattamente come nelle precedenti vendite è possibile che le scorte durino all’incirca 15 minuti o poco più. Non è ancora noto se il modello a disposizione sarà solo quello digital o anche quello standard.Di contro, la consegna del pacco dovrebbe giungere davvero in pochi giorni.