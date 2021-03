Quali sono le serie tv su Prime Video ad aprile 2021? Anche questo mese la piattaforma di Amazon accoglie novità e altre produzioni, italiane e internazionali, disponibili per tutto il mese.

Si parte da LOL Chi ride è fuori, un reality show in cui dieci comici professionisti si fidano a dover restare seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente a far ridere i loro avversari. I protagonisti di questo esilarante esperimento sono: Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna. Li vedremo sul palco a sfidarsi a colpi di battute, cercando di strappare una risata al gruppo senza mai cedere alla comicità degli avversari. Spazio a stand-up, improvvisazione, commedia fisica e tanto altro. Ad osservare e giudicare ci saranno Fedez e Mara Maionchi. Alla prima risata di uno dei comici, scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco. Chi per ultimo rimarrà serio sarà il vincitore, e potrà donare 100.000 euro a un ente benefico di sua scelta. Il programma è disponibile dal 1° aprile.

Tra le serie tv su Prime Video ad aprile 2021 c’è anche Them, produzione antologica ambientata negli Stati Uniti in diverse epoche storiche. La prima stagione prende il via negli anni Cinquanta e ruota intorno alle vicende di una famiglia afroamericana che si trasferisce dal North Carolina in un quartiere di soli bianchi a Los Angeles, durante il periodo storico noto come la grande migrazione. La loro casa, in apparenza da sogno, si rivelerà il covo di forze demoniache. La serie è disponibile dal 9 aprile.

Com’è la vita di un famoso showman prima che raggiunga il successo? Before Pintus cerca di spiegarcelo, seguendo le vicende quotidiane, personali e professionali di Angelo (Pintus), comico talentuoso ma squattrinato, alla ricerca dell’occasione giusta per dimostrare ciò che sa fare. Per alcuni anni ha fatto l’animato nei villaggi turistici, poi ha iniziato ad esibirsi con i suoi sketch tra i locali di Milano. La serie è disponibile su Prime Video il 19 aprile.

Anche produzioni italiane tra le serie tv di Prime Video ad aprile 2021.

Dopo la messa in onda su Rai2, la quarta stagione di Rocco Schiavone è disponibile dall’8 aprile sulla piattaforma di Amazon. E dopo la programmazione su Rai1, la prima stagione di Leonardo con Aidan Turner, arriverà in streaming il 28 aprile.