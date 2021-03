Dries Mertens è alle prese con un altro infortunio, questa volta relativo alla spalla. L’attaccante azzurro, impegnato con il suo Belgio nella partita valida per le qualificazioni dei prossimi Mondiali contro la Repubblica Ceca, è caduto male a terra, proprio con la spalla sinistra (che già in passato gli ha dato qualche fastidio, come i tifosi del Napoli ricorderanno di certo) sotto il peso del corpo. Al minuto 56, il ct Roberto Martinez ha preferito sostituire il numero 14 in via del tutto precauzionale (come riporta Sky Sport).

Trattasi di una leggera lussazione della spalla per Mertens, che in giornata si sottoporrà agli esami strumentali del caso per valutare meglio l’infortunio e l’entità del danno. Non preoccupano particolarmente le sue condizioni: dal ritiro della nazionale belga filtra un certo ottimismo sullo stato di salute dell’attaccante del Napoli, che sarebbe stato sostituito solo per scrupolo dal ct Roberto Martinez (l’ultimo scorcio di gara, terminata 1-1 grazie alla rete trasformata da Romelu Lukaku, è stato giocato da Leandro Trossard). Il Belgio scenderà nuovamente in campo martedì 30 marzo contro la Bielorussa valida per il terzo turno di qualificazioni per i Mondiali di Qatar 2022.

Le condizioni di Dries Mertens verranno, in ogni caso, valutare anche dallo staff medico del Napoli una volta rientrato l’azzurro in sede (cosa che dovrebbe accadere giovedì pomeriggio). Spetterà poi a Gattuso decidere se farlo scendere o meno in campo contro il Crotone sabato 3 aprile allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Sarà importante recuperare il giocatore in vista di Juventus-Napoli, recupero della 3a giornata di campionato non disputata lo scorso ottobre per l’indisponibilità della squadra partenopea di raggiungere l’Allianz Stadium su disposizione dell’Asl locale (per la positività al Covid di alcuni giocatori). Il big match è fissato per il prossimo 7 aprile, alle ore 18.45.