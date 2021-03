Lo Xiaomi Mi Watch Lite è arrivato in Italia da poco tempo, conquistandosi già una buona fetta di estimatori. Il wereable è disponibile a prezzo scontato su Amazon quest’oggi 28 marzo (non sappiamo per quanto tempo, quindi, se interessati, vi consigliamo di procedere subito all’acquisto): lo pagherete appena 59 euro. Il dispositivo, pur rientrando nel segmento delle smart-band, sembra proprio un orologio, ricordando le linee dell’apprezzato Apple Watch.

Facciamo notare che lo Xiaomi Mi Watch Lite include il GPS stand-alone, una funzione difficilmente reperibile sui dispositivi appartenenti a questa fascia di prezzo. Per il resto, a bordo troviamo uno schermo LCD da 1.4 pollici con risoluzione di 320 x 320 pixel, la connettività Bluetooth 5.0, 11 modalità sportive supportate, il sensore di movimento a 6 assi, il geomagnetico, di luce ambientale e del battito cardiaco. Presenti il monitoraggio del sonno, dei passi, delle calorie bruciate e della distanza percorsa, come le pure le notifiche di chiamate, messaggi ed allarmi. La batteria, da 230mAh, garantisce fino a 9 giorni di autonomia in utilizzo standard (occorrono due ore per una ricarica completa).

Lo Xiaomi Mi Watch Lite è compatibile con device Android 5.0 e versioni successive, o iOS 10 e versioni successive. La cassa è disponibile nelle colorazioni nero, bianco e blu, mentre i cinturini in nera, Navy blue, Ivory (bianca), rosa, Olive (verde). Lo Xiaomi Mi Watch Lite in offerta oggi 28 marzo su Amazon corrisponde alla versione italiana, è un prodotto venduto e spedito dall’e-commerce, e vi sarà fatto recapitare a casa, con consegna più veloce, il giorno martedì 30 marzo (se lo ordinerete entro poche ore). Un’offerta, a nostro avviso, che non dovreste lasciarvi scappare: potrebbe essere l’occasione giusta per rimettervi in forma dopo un certo periodo di inattività (con le restrizioni può capitare di condurre una vita più sedentaria del solito).