Dobbiamo fare i conti con improvvisi ed inattesi problemi Twitch oggi 28 marzo, considerando il fatto che poco dopo mezzogiorno diversi utenti anche qui in Italia hanno messo in evidenza difficoltà in fase di login. Malfunzionamento che potrebbe investire anche Amazon, un po’ come abbiamo avuto modo di osservare durante il mese di febbraio, quando sulle nostre pagine siamo stati costretti ad esaminare un altro potenziale down per la piattaforma. Proviamo dunque a fare chiarezza su quanto sta avvenendo questa domenica.

I primi dettagli sui problemi Twitch di oggi 28 marzo

Sono frammentarie le notizie raccolte fino a questo momento a proposito dei problemi Twitch riscontrati dal pubblico oggi 28 marzo. Premesso che si possa seguire l’andamento della curva delle segnalazioni anche sul sito Down Detector, è fondamentale evidenziare che al momento della pubblicazione del nostro articolo non ci siano ancora comunicazioni ufficiali dello staff. Insomma, non è nota per adesso l’origine dell’anomalia che sta creando disagi a parte degli iscritti.

Opportuno precisare che, almeno per ora, non ci siano i presupposti e soprattutto i numeri per parlare di down vero e proprio, ma è chiaro che dalle 12 di questa domenica ci sia qualcosa che non va. Probabilmente, il disservizio si lega ad ambiti specifici, come Amazon o qualche altro collegamento che parte dalla piattaforma principale. Di sicuro per alcuni ci sono problemi Twitch in questione, ragion per cui invitiamo i nostri lettori a commentare l’articolo odierno per orientarci al meglio sul tema.

Aggiornamento ore 12:42. Alcune segnalazioni parlano effettivamente di problemi Twitch con Prime, ma in questo senso conto di darvi maggiori informazioni nelle prossime ore. Rinnovo nel frattempo l’invito a commentare l’articolo, in modo da raccogliere qualche esperienza diretta qui in Italia oggi 28 marzo.