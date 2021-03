Ai più grandi successi di Lady Gaga dovremmo rendere grazie, perché Lady Germanotta ha risollevato gli anni 2000 dalla crisi mistica: la dance, il pop, il power pop e l’elettronica mancavano di una ventata di freschezza e la sua comparsa è stata la rivoluzione. Oggi Lady Gaga è un’artista di riferimento e in tanti anni di carriera ha dimostrato le sue infinite capacità vocali, il suo genio, la sua dote di attrice e il suo talento camaleontico.

Ha firmato tante hit iconiche spostandosi dalla dance al rock, ha duettato con i Metallica, ha pubblicato ballate emozionanti e ci ha regalato show emozionanti, dimostrando la sua totale predisposizione per l’arte.

Poker Face (2008)

Con The Fame (2008), primo album in studio di Lady Gaga, la popstar ha conquistato definitivamente la scena mainstream. Poker Face è uno dei suoi brani più iconici. Scritta in 10 minuti, è una chiara provocazione a un ragazzo con riferimenti piccanti.

Alejandro (2008)

The Fame Monster raccoglie le paure di Lady Gaga. Alejandro, che ammicca all’europop, è la paura del sesso e si poggia su una base che ricorda i primi anni ’90 degli Ace Of Base.

Bad Romance (2009)

Inserita all’interno dell’EP The Fame Monster (2009) Bad Romance non può mancare tra i più grandi successi di Lady Gaga: dance allo stato puro e con alcune similitudini con Poker Face, ha un ritornello che rimane in testa per sempre.

Born This Way (2011)

Con Born This Way, dall’album omonimo pubblicato nel 2011, Lady Gaga si lascia alle spalle tutte le sue insicurezze scegliendo di essere ancora più spontanea per il suo pubblico e per la sua musica.

Shallow (2018)

Shallow non può certo mancare tra i più grandi successi di Lady Gaga, una grande e sontuosa ballata registrata insieme a Bradley Cooper per A Star Is Born.