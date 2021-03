Ci sono problemi con i Google Pixel per quanto riguarda l’errore ‘SIM Manager keeps stopping’ relativo all’applicazione Manager SIM. Parliamo di un programma che i meno attenti non avranno neppure finora notato, ma fondamentale per il corretto funzionamento del device in quanto consente al sistema la gestione della connessione dati e tanto altro ancora. Come riportato da ‘9to5google.com‘, i Google Pixel più colpiti dall’errore sarebbero i Google Pixel 5, 4a e 4a 5G (gli ultimi dispositivi commercializzati dal colosso di Mountain View), a prescindere dal gestore telefonico in uso.

Se anche voi siete stati vittime dell’errore ‘SIM Manager keeps stopping’ sul vostro Google Pixel, sappiate che, in attesa di un fix permanente, c’è una soluzione temporanea che potreste sfruttare, che consiste nella disinstallazione degli aggiornamenti dell’app Manager SIM. Non sapete come fare? Ve lo spieghiamo subito: innanzitutto, quando comparirà il messaggi di errore, premete su ‘Informazioni App‘, e dopo sul menu con i tre pallini collocato in alto a destra. Da lì, cliccate su ‘Disinstalla aggiornamenti’ (cosa che non rimuoverà l’applicazione dal vostro Google Pixel, ma la riporterà allo stato di fabbrica, scorporando la componente difettosa).

Nel caso in cui continuaste ad avere problemi non dovrete che attendere il prossimo aggiornamento software dell’applicazione (chi ha già ricevuto l’ultima versione disponibile ha fatto sapere che l’errore è sparito del tutto, si tratta solo di avere pazienza in attesa del proprio turno). Come potete vedere, la vicenda avrà un epilogo felice, nella speranza non passi troppo tempo prima che riceviate anche voi l’aggiornamento dell’app Manager SIM che metterà la parola fine alla comparsa dell’errore ‘SIM Manager keeps stopping’ sul vostro Google Pixel. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.