Sembra ci siano pochi dubbi sul fatto che alcuni smartphone Samsung a breve possano ricevere l’aggiornamento contenente Director’s View e, tra questi, in pole position dovrebbe esserci il Samsung Galaxy S20. Vanno in questa direzione alcune indiscrezioni particolarmente interessanti anche per il pubblico italiano, in attesa che dall’assistenza arrivino ulteriori conferme sotto questo punto di vista. Di recente, anche sulle nostre pagine, abbiamo già parlato di estensione di alcune funzioni esclusive per il Samsung Galaxy S21, ma ora dobbiamo fare uno step più significativo.

Il Samsung Galaxy S20 pronto a ricevere l’aggiornamento con Director’s View

Ad oggi è impossibile prevedere quando sarà disponibile l’aggiornamento per il Samsung Galaxy S20 contenente Director’s View, ma è altrettanto vero che negli USA siano arrivati indizi abbastanza chiari in questo senso dall’operatore T-Mobile. Tra l’altro, non è da escludere che questo plus possa essere successivamente assicurato anche ad altri dispositivi del produttore coreano che hanno visto la luce prima del 2021. Insomma, sarà un’estate molto interessante sul tema.

Detto questo, a prescindere dalle considerazioni sul Samsung Galaxy S20, in cosa consiste esattamente Director’s View? Come riporta Sammobile, consente di fare la differenza sul fronte fotocamera. Chi può contare sul plus in questione, avrà la possibilità di visualizzare i feed in tempo reale di tutte le telecamere del telefono. In questo modo, gli utenti potranno passare da un obiettivo della fotocamera all’altro toccando le miniature a sinistra. Al contrario, sarà possibile passare alla vista ravvicinata toccando le miniature a destra.

Per farvela breve, tra non molto i possessori di un Samsung Galaxy S20 avranno un controllo maggiore sulle telecamere che stanno utilizzando durante la registrazione di un video. Questo dovrebbe consentire di migliorare notevolmente il prodotto finale, scegliendo la lente a cui affidare “il lavoro” più importante in determinati contesti di utilizzo.