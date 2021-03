9-1-1 3 e 9-1-1 Lone Star tornano in onda anche la prossima settimana, il 4 aprile, con due nuovi episodi ad un passo dal finale che adesso è previsto proprio per il prossimo 11 aprile. Le storie dei loro personaggi continuano ad intrecciarsi e interessare il pubblico di Rai2 e lo stesso succederà domenica prossima, il 4 aprile, con Senza alcun poter, in cui Karen scopre che Hen è stata in un ristorante senza dirle nulla e che inoltre riceve chiamate sul cellulare da un’altra donna e quindi pensa di nuovo al tradimento.

Dall’altra parte Athena continua a indagare su Jeffrey, che ormai si è dato alla fuga, mentre Michael, in ospedale per delle analisi, rimane intrappolato dentro a un ascensore che si blocca per via del blackout. Hen spiega a Karen che non la sta tradendo, la donna con la quale si sta vedendo è la dottoressa Royce e sta prendendo in considerazione l’idea di iscriversi alla facoltà di medicina.

Colpi di scena e scenari da brivido 👉 questa sera a partire dalle 21.00 vi aspetta una serata ad alta tensione in compagnia di @911onFox e @911LoneStar 💥 in prima visione assoluta su #Rai2 pic.twitter.com/ytTBq26Lc1 — Rai2 (@RaiDue) March 28, 2021

A seguire andrà ancora in onda 9-1-1 Lone Star che ci porterà a scoprire cosa è successo a TK. Il giovane figlio del Capitano è arrivato sul luogo di un’emergenza, ovvero un uomo che, per via della sua demenza senile, è finito nella sua vecchia casa. A quel punto, il nipote della coppia attualmente proprietaria ha sparato un colpo con la pisola per paura prendendo in pieno il giovane figlio di Owen. Come andrà a finire domenica prossima? 9-1-1 Lone Star torna quindi con il penultimo episodio della prima stagione dal titolo Risveglio in cui TK si risveglia dalle ferite da arma da fuoco; nel riprendersi cerca di trovare un senso nella sua vita, cosa cambierà adesso?

La risposta arriverà solo domenica prossima o, ancora peggio, il prossimo 11 aprile con il gran finale di entrambe le serie.