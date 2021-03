Un revival di Ally McBeal potrebbe essere all’orizzonte. Le strampalate vicende della giovane avvocatessa, interpretata da Calista Flockhart, hanno segnato un’epoca televisiva, diventando in breve tempo un fenomeno della cultura pop.

Stando a quanto svelato da diversi media americani, Deadline e TV Line fra i primi, il revival di Ally McBeal sarebbe in lavorazione presso la compagnia di produzione, la 20th Century Fox TV, già dietro lo sviluppo della serie originale. Secondo le prime indiscrezione, il creatore David E. Kelley sarebbe stato interpellato al riguardo, ma non in qualità di sceneggiatore.

Chi tornerà nel revival di Ally McBeal? Finora l’unica attrice ad essere stata contattata è la stessa protagonista Calista Flockhart. Al momento, però, pare non ci siano ulteriori dettagli sull’imminente progetto.

Il legal drama a tinte comedy è andato in onda per cinque stagioni su Fox dal 1997 al 2002 (in Italia è arrivato qualche anno più tardi). Creata da Kelley, la serie segue le disavventure professionali e non di Ally, una giovane avvocatessa che lavora nello studio legale di Boston, il Cage and Fish. Lo show si è particolarmente distinto per la sua vene non-sense: tutti i pensieri di Ally, anche le fantasie sessuali, venivano mostrati sullo schermo. La protagonista è alla perenne ricerca dell’amore e di una carriera appagante; le sue vicende si intrecciano con i colleghi di lavoro, tra avvocati e segretaria che flirtavano e uscivano tra loro, qualcosa che nell’era del #MeToo sarebbe stata chiaramente proibita.

Numerose le guest star che hanno contribuito al successo di Ally McBeal, primo fra tutti il celebre cantante Barry White. Il personaggio di John Cage era solito ascoltare un suo brano prima di prepararsi a un processo in tribunale.

Oltre la Flockhart, non sappiamo quale altro membro del cast potrebbe tornare nel revival della serie. Nel corso della sua messa in onda, molti attori sono usciti di scena, mentre altri ne sono stati introdotti. Tra quelli “storici”, apparsi dall’inizio alla fine, ci sono Peter MacNicol (John Cage) e Greg Germann (Richard Fish). Nella quarta stagione era stato introdotto Larry Paul, interpretato da Robert Downey Jr., avvocato destinato a diventare il grande amore di Ally. Tuttavia, a causa dei problemi legali dell’attore, che all’epoca fu arrestato per possesso di droga, il personaggio fu tagliato dalla storia.