Non accenna ad arrestarsi lo sviluppo software per alcuni modelli non proprio di ultimo grido, come sto avendo modo di constatare in queste ore con il recente aggiornamento per OnePlus 6 e OnePlus 6T. Da tempo, non li trattavamo, se pensiamo che dal 2019 non ci si concentra ad esempio su promozioni specifiche. Tuttavia, l’arrivo sulla scena di OxygenOS 10.3.9 rende necessaria una parentesi per due prodotti che sono più diffusi di quanto si possa immaginare qui in Italia.

Cosa cambia per OnePlus 6 e 6T con aggiornamento OxygenOS 10.3.9

Inutile dire che, oggi 27 marzo, tanti utenti si stiano chiedendo cosa cambi per i vari OnePlus 6 e 6T, una volta portato a termine il download del nuovo aggiornamento OxygenOS 10.3.9. Il changelog ufficiale del pacchetto software, che posso confermarvi per esperienza diretta dopo la notifica per download via OTA arrivata nella giornata di venerdì, si concentra fondamentalmente su tre punti. Proviamo a capire, pertanto, come stiano evolvendo le cose coi due dispositivi.

Ad esempio, la lista ufficiale, riportata anche nel forum ufficiale di OnePlus, si concentra in primis sulla patch di sicurezza Android aggiornata alla versione rilasciata a febbraio 2021. A questo, poi, dobbiamo aggiungere anche il pacchetto GMS aggiornato a dicembre 2020. Infine, lo staff ci dice che attraverso il nuovo aggiornamento in distribuzione anche in Italia per OnePlus 6 e 6T sarebbero stati risolti problemi noti. Oltre ovviamente ad introdurre una migliore stabilità del sistema.

Provando a scendere maggiormente in dettagli, possiamo aggiungere che questo firmware in distribuzione via OTA avrà una diffusione graduale. L’aggiornamento ricevuto oggi da un numero limitato di utenti, infatti, come sempre avviene in queste circostanze avrà un’implementazione più ampia nei prossimi giorni dopo essersi assicurati che non ci siano bug critici. La prossima settimana proverò a condividere con voi le prime impressioni su OnePlus 6.