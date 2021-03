Non ha ancora una data d’uscita ufficiale, ma Narcos: Messico 3 è un po’ più vicino: il terzo capitolo dello spin-off della saga del narcotraffico di Netflix potrebbe entrare in post-produzione molto presto.

Ad annunciare la fine delle riprese di Narcos: Messico 3 è stato Luis Gerardo Méndez, una delle new entry della prossima stagione: l’attore si è unito al cast nei panni di Victor Tapia, un poliziotto messicano di Ciudad Juarez afflitto da un dilemma morale e coinvolto nel mistero di una serie di omicidi brutali. Trattandosi di uno dei personaggi principali della terza stagione, come ha dichiarato in precedenza lo stesso attore, il fatto che Méndez abbia terminato le riprese della serie vuol dire che ormai la fase di produzione vera e propria è agli sgoccioli se non già terminata.

“Cambio di maschera. Dopo 14 mesi, abbiamo finalmente finito” ha fatto sapere Méndez in merito a Narcos: Messico 3, ringraziando la troupe e il cast per quello che ha definito “un viaggio da sogno“. Un messaggio scritto in spagnolo e inglese, accompagnato dalla didascalia #NarcosMexico, che poco dopo è stato modificato eliminando il riferimento alla fine delle riprese e il ringraziamento al gruppo di lavoro, forse per preservare il piano di marketing di Netflix per la promozione della serie.

Considerando i tempi di post-produzione necessari per completare Narcos: Messico 3, la nuova stagione del prequel messicano di Narcos potrebbe arrivare sulla piattaforma verso la fine dell’anno, il prossimo autunno, o in caso di ritardi dovuti all’emergenza Covid slittare all’inizio del 2022.

Netflix ha annunciato il cast di Narcos: Messico 3 lo scorso novembre, mentre l’inizio della produzione – con le prime riprese datate già febbraio 2020 – era stato confermato a maggio dal rapper Bad Bunny, una delle new entry della terza stagione: una tempistica che coincide grosso modo coi 14 mesi di riprese citati e poi cancellati dal post di Méndez.

Intanto in Italia Rai4 sta trasmettendo ogni sabato, con due episodi in prima serata, la seconda stagione di Narcos: Messico in prima visione in chiaro.