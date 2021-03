Esce Ligabue Ora E Allora, il cofanetto da collezione con l’intera discografia di Ligabue. Il lancio in edicola è atteso per il 30 marzo: per la prima volta, i 23 album del Liga saranno disponibili in una nuova collana in formato maxi digipack con contenuti esclusivi. Tra questi un’intervista inedita

Sarà l’occasione per celebrare la carriera del rocker di Correggio attraverso i suoi album – 23 in tutto quelli rilasciato nel corso della sua carriera, da Ligabue a 7. La collana sarà disponibile in edicola in 23 pubblicazioni (15 CD, 3 CD doppi, un CD triplo, 3 CD+DVD e un DVD), a cadenza settimanale dal 30 marzo.



Tutti gli album in studio, i live e le colonne sonore di Ligabue; tutta la musica da lui scritta, composta e rilasciata in 30 anni di carriera fa parte dell’opera che ripercorre la sua carriera dal primo album del 1990 all’ultimo del 2020.

Il cofanetto Ligabue Ora E Allora è arricchito da contenuti esclusivi. Ogni uscita, per la prima volta in un formato inedito maxi digipack (15×15 cm), conterrà un libretto arricchito da foto e interviste inedite attraverso le quali Ligabue racconta la sua storia e le sue canzoni. Nella prima uscita, inoltre, ci sarà anche un cofanetto per raccogliere l’intera opera ordinatamente.

La prima uscita, quella del 30 marzo, è relativa al disco d’esordio Ligabue, pubblicato l’11 maggio del 1990 per Warner Music Italy. Conteneva i suoi primi grandi successi (Balliamo sul mondo, Piccola stella senza cielo, Non è tempo per noi, Bar Mario) in undici brani prodotti da Angelo Carrara.

“Il primo album è sempre un atto di incoscienza: è venuto come è venuto per una serie di circostanze fortuite o forse per un disegno del destino” – racconta Ligabue. “È stato registrato in soli venti giorni, non ero mai entrato in una sala d’incisione. Il risultato è la combinazione tra un po’ di sana incoscienza e un approccio quasi punk. Dal punto di vista sonoro sono convinto che quel disco si sia fatto notare perché non era un album curato all’estremo o troppo levigato. Questa caratteristica è stata in realtà il suo punto di forza”.

Il piano dell’opera

· Ligabue (1990) 30 marzo

· Lambrusco coltelli rose & pop corn (1991) 6 aprile

· Sopravvissuti e sopravviventi (1993) 13 aprile

· A che ora è la fine del mondo? (1994) 20 aprile

· Buon compleanno Elvis (1995) 27 aprile

· Su e giù da un palco (1997) (2 CD) 4 maggio

· Radiofreccia (1998) 11 maggio

· Miss Mondo (1999) 18 maggio

· Fuori come va? (2002) 25 maggio

· Giro d’Italia (2003) (2 CD) 01 giugno

· Nome e cognome (2005) 08 giugno

· Primo tempo (2007) (CD + DVD) 15 giugno

· Secondo tempo (2008) (CD + DVD) 22 giugno

· Sette notti in arena (2009) (CD + DVD) 29 giugno

· Arrivederci, mostro! (2010) 06 luglio

· Campovolo 2.011 (2011) (3 CD) 13 luglio

· Mondovisione (2013) 20 luglio

· Giro del mondo (2015) (2 CD) 27 luglio

· Giro del mondo (2015) (DVD) 03 agosto

· Made in Italy (2016) 10 agosto

· Made in Italy – Colonna Sonora (2018) 17 agosto

· Start (2019) 24 agosto

· 7 (2020) 31 agosto