Irama al serale di Amici 2021: sarà ospite della seconda puntata in onda questa sera, su Canale 5, dalle ore 21.20.

Due i talenti del programma che hanno già abbandonato la fase serale, entrambi eliminati nella prima puntata della scorsa settimana. Sono stati la cantante Gaia e il cantante Esa a lasciare la scuola di talenti di Maria De Filippi e stasera altri due concorrenti lasceranno Amici 2021, rinunciando al sogno di vincere ul montepremi finali e la coppa dell’edizione.

Uno strepitoso debutto per Amici di Maria De Filippi la scorsa settimana. Stasera il talent show Mediaset prosegue con 15 allievi, dei 17 inizialmente in competizione tra canto e ballo. Irama al serale di Amici 2021 sarà tra gli ospiti d’eccezione di oggi. Ma non solo lui: l’intervento comico è lasciato a Pio e Amedeo.

In giuria Stefano De Martino, Emanuele Filiberto Di Savoia e Stash, pronti a commentare e giudicare le performance dei protagonisti di Amici. Dopo l’addio di Giuliano Peparini, coreografo e Direttore artistico del serale di Amici è Stephane Jarny.

Dalle prime anticipazioni giunte in rete nelle scorse ore, dai social, apprendiamo che lasceranno il programma altri due concorrenti della categoria del canto. Il primo nome è già noto, il secondo verrà svelato solo al termine della puntata odierna: i ragazzi infatti lo hanno appreso in casetta, dopo le registrazioni, e non in studio, per evitare spoiler da parte dei partecipanti alla registrazione.



La prima concorrente eliminata nella seconda puntata del serale di Amici è Ibla. Sappiamo inoltre che due cantanti uomini sono finiti al ballottaggio e stasera scopriremo il nome del secondo eliminato tra Leonardo e Aka7even.

Coreografie e canzoni per esibizioni dal vivo con publico in studio e tanti ospiti, tutto nel pieno rispetto delle normative anti-covid. Maria De Filippi porta avanti il suo serale con tre squadre guidate da due docenti ciascuna.

I concorrenti e le squadre della seconda puntata del serale di Amici 2021

Sangiovanni, Leonardo, Deddy, Enula, Tommaso e Serena sono in gara per la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi;

Tancredi, Raffaele, Ibla, Rosa, Martina e Alessandro sono in gara nella squadra di Arisa e Lorella Cuccarini;

Aka7even, Giulia e Samuele sono in gara per la squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli.