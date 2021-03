Spuntano i primi complottisti contro la figlia di Fedez e Chiara Ferragni con le teorie più bizzarre. Alla teoria del matrimonio da copertina e dell’amore inventato solamente per questioni patrimoniali, la nascita della piccola Vittoria ha dato spazio a nuove leggende cospirazioniste di cui lo stesso Fedez si è accorto, documentando i risultati nelle stories di Instagram.

Complottisti contro la figlia di Fedez e Chiara Ferragni

Ciò a cui i complottisti aspirano, generalmente, è spostare i dati oggettivi su dibattiti semplificati e fantasiosi in cui la realtà viene capovolta e riproposta come un puzzle di cui soltanto loro hanno la soluzione. Cosa dicono i complottisti contro la figlia di Fedez e Chiara Ferragni?

Innanzitutto secondo la loro teori, non ci sarebbe stato alcun parto in quanto i Ferragnez, come tutti gli altri influencer, usano simulare il pancione con un cuscino per poi affidarsi al loro manager per la “scelta” del bambino che da quel momento sarà il loro figlio o la loro figlia:

“Non c’è nessun parto, si mettono un cuscino in pancia per fare le foto ed attendono la consegna del figlio/a già pronto che hanno scelto ed ordinato secondo l’agenda del manager che li gestisce. Loro stessi sono finti, personaggi costruiti ad arte per far leva sul popolino”.

La risposta di Fedez

Fedez ha esposto uno dei tanti tweet con tanto di nome e cognome dell’autore e ha aggiunto il suo commento: “La cosa più esilarante di oggi”.

Non sono mancate, inoltre, le polemiche da parte di molte mamme che dalla nascita di Vittoria hanno accusato la coppia di influencer di mettere troppo in mostra la loro vita privata, specialmente nelle immagini che mostrano Chiara Ferragni impegnata da allettare la bambina.

Ancora, le polemiche raggiungono la coppia anche in termini di look: secondo molti utenti Chiara Ferragni sarebbe apparsa troppo in ordine dopo il parto, un dettaglio che non è sfuggito ai follower che ricordano che la nascita di un figlio è un evento stressante. I più inferociti complottisti contro la figlia di Fedez e Chiara Ferragni, invece, sostengono che sia tutta un’invenzione per il “popolino”.