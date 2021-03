Alle 20, in streaming, potremo ascoltare il concerto registrato al Teatro Mercadante di Napoli che prevede l’esecuzione di due partiture ritrovate: la Sinfonia Spagnola, che apre “I due Figaro” di Saverio Mercadante, e la Sinfonia n.9 in do maggiore D944 di Franz Schubert, nota anche come la Grande.

Il concerto è un’anteprima di prestigio che inaugura la quattordicesima edizione del Campania Teatro Festival con la direzione artistica di Ruggero Cappuccio, e sarà disponibile non solo da stasera ma anche per un mese in streaming gratuito su live.campaniateatrofestival.it, cultura.regione.campania.it, ansa.it e ravennafestival.live/

Alla prova del concerto hanno assistito in diretta on-line i giovani musicisti dell’orchestra “Musica libera tutti-pratiche quotidiane per crescere insieme a suon di musica a Scampia”, un progetto dell’Associazione di volontariato Animazione Quartiere Scampia (AQuaS-onlus) che ha come obiettivo la promozione socio-culturale attraverso la musica.

Il maestro Muti con la semplicità che lo caratterizza ha interagito con i ragazzi collegati singolarmente attraverso una piattaforma digitale raccontando la sua storia di vita, e poi rispondendo con grande disponibilità alle loro domande. Un incontro emozionante, e non di maniera, che ha sancito ancora una volta l’attenzione e l’interesse per i giovani da parte del maestro Muti in particolare per le orchestre che nascono dal basso e in quartieri più disagiati.

La promozione della cultura in tutte le sue forme e con tutti i mezzi è uno degli obiettivi cari al maestro e fondamentali per il Paese, non risparmiando mai critiche a chi non dedica più risorse alla cultura e alla sua diffusione.

“Perché la Spagna tiene aperti i teatri e l’Italia no?”si è chiesto. Una domanda ancora senza risposta. Muti ha promesso ai ragazzi che, in occasione del suo compleanno di cui sono già in corso i preparativi a Napoli, suonerà con loro all’Auditorium di Scampia.

Non dimentichiamo che anche l’Orchestra giovanile Cherubini è l’esempio più concreto della generosità e della passione nella trasmissione dei saperi e dell’esperienza internazionale del maestro.

Non a caso la scelta è ricaduta sul teatro Mercadante a cui sarà dedicato l’omaggio con la Sinfonia spagnola che Saverio Mercadante compose per “I due Figaro” e la Sinfonia n.9 in do maggiore D 944 di Franz Schubert, nota anche come La Grande. Due composizioni con una storia comune.

“Il manoscritto de “I due Figaro, prosecuzione delle Nozze mozartiane e del Barbiere di Rossini – si legge nel programma – fu scoperto a Madrid nel 2009 dallo studioso torinese Paolo Cascio. L’opera, un melodramma buffo, composta nel 1826 su libretto di Felice Romani, incorse nel rigore della censura e venne rappresentata soltanto nel 1835 nella stessa capitale spagnola. Anche “La Grande” di Schubert, composta tra il 1825 e il 1826, ebbe un’esecuzione pubblica molti anni dopo. Fu Robert Schumann a scoprirla tra le carte dell’autore e Felix Mendelssohn il primo a dirigerla al Gewandhaus di Lipsia il 21 marzo 1839. Un’altra partitura “ritrovata”, quindi. Per una creazione di grandi ambizioni che rappresenta un ponte verso il sinfonismo tardo Romantico”.

Questo concerto rappresenta la seconda tappa di una tournée in streaming del Maestro Muti con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini organizzata da Ravenna Festival che, partita da Bergamo, dopo Napoli toccherà anche Palermo.

Dopo il concerto in streaming che sarà introdotto dalla voce dell’attrice Elena Bucci, la programmazione del Campania Teatro Festival riprenderà dal 12 giugno con spettacoli dal vivo, all’aperto e in totale sicurezza. Come abbiamo già scritto nei giorni scorsi, sono previsti 159 eventi e 70 debutti assoluti, con il coinvolgimento di 1500 lavoratori della regione Campania. Biglietti da 8 a 5 euro, totalmente gratuiti per coloro che appartengono alle fasce sociali più disagiate.