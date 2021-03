Esce You All Over Me (Taylor’s Version) di Taylor Swift, l’ennesima promessa mantenuta dalla popstar. A questo giro si tratta di un inedito rimasto fuori dalla tracklist originale di Fearless, il secondo disco in studio pubblicato nel 2008.

Ricordiamo, infatti, che Taylor Swift si è ripresa ciò che è suo dopo la diatriba con Scooter Braun e per questo motivo ha scelto di ri-registrare i suoi brani e rilanciare la sua discografia degli esordi. Il manager Scooter Braun aveva acquistato i master pubblicati dall’etichetta Big Machine per poi rivenderli. Fearless (Taylor’s Version) vedrà la luce il 9 aprile 2021 e dopo le anticipazioni con Love Story (Taylor’s Version) esce oggi il primo inedito del disco.

You All Over Me (Taylor’s Version) di Taylor Swift è una ballata pop in cui non mancano gli apporti del country folk, grazie alla presenza della cantautrice Maren Morris. La popstar si dice gioiosa della presenza di inediti: “Non sono mai state ascoltate, quindi posso sperimentare, suonare e anche includere alcuni dei miei artisti preferiti”.

Il brano sarà uno dei 6 inediti inclusi nella nuova versione di Fearless che potrebbe contenere anche altri featuring eccellenti, come la presenza di Katy Perry e altre popstar di calibro internazionale.

Pur trattandosi di un inedito di qualche anno fa You All Over Me (Taylor’s Version) di Taylor Swift si muove su sonorità del tipico stile della popstar: il country folk come ispirazione, il pop come linguaggio e il sentimento come letteratura d’autore. Tra chitarre acustiche, percussioni soffici e ukulele Taylor Swift sa offrire tanti piccoli racconti bucolici e intimi senza mai essere scontata.

Di seguito il testo e la traduzione di You All Over Me (Taylor’s Version) di Taylor Swift, il primo inedito da Fearless (Taylor’s Version) da oggi su tutti i servizi di streaming musicale prima della pubblicazione dell’album che vedrà la luce il 9 aprile.

[Verse 1: Taylor Swift]

Once the last drop of rain has dried off the pavement

Shouldn’t I find a stain, but I never do

The way the tires turn stones on old county roads

They leave it muddy underneath, reminds me of you

You find graffiti on the walls of old bathroom stalls

You know, you can scratch it right off, it’s how it used to be

But like the dollar in your pocket, it’s been spent and traded in

You can’t change where it’s been, reminds me of me

[Chorus: Taylor Swift & Maren Morris]

I lived, and I learned, had you, got burned

Held out, and held on

God knows, too long, and wasted time

Lost tears, swore that I’d get out of here

But no amount of freedom gets you clean

I’ve still got you all over me

[Verse 2: Taylor Swift, with Maren Morris]

The best and worst day of June

Was the one that I met you

With your hands in your pockets

And your “Don’t you wish you had me?” grin

But I did, so I smile, and I melted like a child

Now every breath of air I breathe reminds me of then

[Chorus: Taylor Swift & Maren Morris]

And I lived, and I learned, had you, got burned

Held out, and held on

God knows, too long, and wasted time

Lost tears, swore that I’d get out of here

But no amount of freedom gets you clean

I’ve still got you all over me

[Bridge: Taylor Swift, with Maren Morris]

I lived, and I learned, and found out what it was to turn around

And see that we were never really meant to be

So I lied, and I cried, and I watched a part of myself die

‘Cause no amount of freedom gets you clean

I’ve still got you all over me

[Outro: Taylor Swift, with Maren Morris]

I’ve still got you all over me

Still got you all over me