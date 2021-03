Da qualche giorno sono partite le offerte Amazon di primavera. Sul noto store è possibile acquistare molti smartphone a prezzi scontati rispetto anche al recente passato. I brand interessati sono molti ma in particolar modo è per Xiaomi, Oppo e Samsung che potrebbero essere portati a termine dei veri e propri affari in termini di risparmio garantito.

Per quanto riguarda Xiaomi, le offerte Amazon di primavera ci vanno giù pesante rivedendo il prezzo di più modelli già campioni di incassi sullo store In vetrina in questo approfondimento di fine marzo si trova senz’altro lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Il suo prezzo di listino sarebbe pari a 269 euro ma quello attuale non supera i 209 euro. La colorazione proposta è anche quella particolare in tropical green. La promozione sarà attiva ancora per 5 giorni mentre la consegna sarà immediata già nei primi giorni della prossima settimana.

Andando oltre il brand Xiaomi, c’è da dire che le offerte Amazon di primavera mettono molto in risalto anche il marchio Oppo che sta anche conquistando una discreta reputazione nel mercato italiano. Il modello più conveniente di questo momento è l’ Oppo A52 Smartphone nella colorazione twilight Black. Il valore attuale è di 139,90 euro e non più 199,90 euro. Anche questa proposta non sarà più attiva fra 5 giorni ossia quando termineranno gli sconti della nuova stagione del noto e-commerce. La consegna veloce entro martedì prossimo, almeno al momento di questa pubblicazione, farà felici molti.

Per finire il tris di offerte Amazon ora attive, è il caso di dare spazio anche ad uno smartphone Samsung pure scontato. Il risparmio più concreto è quello che investe il Samsung Galaxy M21 il cui valore attuale è di soli 179 euro, decisamente meno rispetto al costo di 229 euro. Naturalmente lunedì prossimo scadrà anche questa specifica promozione, dunque bisognerà affrettarsi.