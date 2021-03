Sean Young contro Charlie Sheen. Questo è quello che ci regala la stampa di oltreoceano questa mattina prendendo di mira proprio l’amato attore di Due Uomini e Mezzo e non solo. Non è la prima volta che si parla di lui, dei suoi eccessi e delle sue dipendenze, ma questa volta le accuse arrivano dalla collega Sean Young che si è ritrovata con lui sul set di Wall Street e che adesso etichetta quella esperienza come orribile proprio per via degli eccessi e dei trattamenti ricevuti dall’attore.

Sea Young era ovunque negli anni ’80, l’abbiamo conosciuta in tuta in Stripes, nei panni del replicante in Blade Runner e poi in No Way Out ma con l’arrivo di he Boost del 1988 , che le cose cambiarono. Il co-protagonista James Woods ha intentato una causa contro le sue presunte molestie e stalking (alla fine è stato costretto a pagare le sue spese legali). Le cose da lì in poi non sono andate benissimo dall’incidente che le fece perdere il ruolo di Vicki Vale in Batman alle presunte avances di Warren Beatty per Dick Tracy, alla fine sul suo petto sembra che Hollywood ci abbia cucito la lettera scarlatta dell’attrice “difficile” e questo l’ha spinta poi verso l’alcolismo.

Quei momenti per lei sono adesso lontani ricordi ma in un’intervista rilasciata a Thedailybeast ci tiene a precisare che la sua carriera è stata sabotata “da una manciata di uomini potenti e vendicativi”. Poi arriva proprio la parte incentrata su Charlie Sheen che, insieme ad Oliver Stone, era orribile: “Oddio, Oliver era un gran b*stardo, Michael Douglas è stato meraviglioso ma Oliver e Charlie erano orribili. C’era un sacco di coca sul set e una volta mi attaccò sulla schiena un foglio con su scritto ‘fi*a’…Ho parlato con Charlie il giorno successivo e ho detto: ‘Tuo padre era un professionista. Scrivere ‘fica’ su un pezzo di nastro adesivo e attaccarmelo alla schiena? Non è da professionista. È semplicemente stupido”.

Anche con Stone le cose non sono andate meglio visto che per via di un suo intervento sull’abito di Daryl Hannah si è vista ridurre la parte per poi essere scaricata da un autista alla fermata dell’autobus. Qui l’intervista integrale.