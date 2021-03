Abbiamo una risposta ufficiale da parte dello staff Huawei da prendere in esame questa mattina, in riferimento al noto problema delle app Google che si chiudono da sole. Si tratta del bug che, in termini più generici, abbiamo affrontato anche nelle scorse ore sul nostro magazine, al punto che possiamo concentrarci sulla strada da seguire per mettercelo una buona volta alle spalle. Vediamo dunque qual è il percorso più adatto per archiviarlo una volta per tutte oggi 26 marzo qui in Italia.

Huawei risponde su app Google che si chiudono da sole

Qual è la situazione che si è venuta a determinare di recente a proposito delle app Google che si chiudono da sole? Alcuni utenti, evidentemente, non sono venuti ancora a conoscenza delle linee guida ufficiali concepite dal colosso di Mountain View. Vedere per credere una discreta base utenza di Huawei, che ancora stamane sono alla ricerca di feedback ufficiali con il bug noto. Qui di seguito, a tal proposito, trovate qualche dritta in merito:

“Ciao Pasquale, niente paura! Molti utenti stanno riscontrando delle anomalie, a seguito di un aggiornamento di Google. Per risolvere, ti consigliamo di cercare l’applicazione Android System WebView sul Play Store e cliccare su ‘Aggiorna’. Se l’aggiornamento non è ancora disponibile per il tuo device, ti invitiamo ad andare su impostazioni > App > Android System WebView > Disinstalla aggiornamenti. Restiamo a disposizione“.

Seguendo questo percorso, effettivamente, ogni utente Huawei dovrebbe mettersi alle spalle una volta per tutte il bug per il quale alcune app Google in questo periodo si chiudono da sole. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, in attesa di ulteriori riscontro ufficiali per comprendere l’origine dell’anomalia di fine marzo. Avete provato? Fateci sapere come stanno andando le cose da un po’ di tempo a questa parte sotto questo punto di vista.