Dopo il debutto in prima visione in chiaro una settimana fa, dal 26 marzo la programmazione di Yellowstone su Paramount Network raddoppia con due episodi a sera.

Lo scorso 19 marzo l’esordio in prima visione free di Yellowstone su Paramount Network aveva visto in onda un unico episodio dalla durata speciale: il pilota della serie neowestern di Taylor Sheridan e John Linson, infatti, dura ben 90 minuti, un’intera prima serata. Dal secondo appuntamento con la serie saranno due gli episodi di Yellowstone su Paramount Network, in onda ogni venerdì dalle 21.10, fino al 16 marzo.

Il primo episodio ha introdotto cast e personaggi di Yellowstone su Paramount Network, con una panoramica ampia sui membri della famiglia Dutton e una caratterizzazione piuttosto efficace delle loro personalità, per poi sfociare verso il finale in una doppia tragedia generata dallo spasmodico bisogno di difendere confini e diritti di proprietà dei fondatori della città, proprietari di un enorme ranch in Montana e figure di riferimento per la politica locale.

Nel secondo e terzo episodio di Yellowstone su Paramount Network, dopo i lutti affrontati nella première di serie, il patriarca Dutton (Kevin Costner) continuerà a difendere l’eredità di famiglia da svariati nemici, mentre un flashback svelerà dettagli importanti del passato di John e dei suoi figli.

Ecco le trame e il promo degli episodi di Yellowstone su Paramount Network (canale 27 del digitale terrestre e in HD Sky canale 158), in onda il 26 marzo in prima serata.

Episodio 2

I Dutton cercano di prevedere quali saranno le ripercussioni della tremenda disputa che ha portato morte e vendetta. John deve prendere delle decisioni, Kayce decidere come agire.

Episodio 3

Un doloroso anniversario mostra i fatti passati che hanno reso la famiglia Dutton quella che è ora. Intanto Rainwater rivolge una minaccia inquietante a John e ai suoi eredi.

Dopo la messa in onda di Yellowstone su Paramount Network gli episodi diventano disponibili anche in streaming sul sito paramountnetwork.it.