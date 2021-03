HarmonyOS si accinge ad arrivare alla sua terza beta, con la previsione di poterla rilasciare il prossimo 31 marzo a bordo dei dispositivi compatibili. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, la situazione si risolve in Cina per adesso, con la versione stabile, adatta per l’uso commerciale, che dovrebbe arrivare per i primi di aprile. Il sistema operativo proprietario resta l’unica strada da seguire per andare oltre le restrizioni imposte dal ban USA, che impedisce a qualsiasi azienda americana di intrattenere rapporti commerciali con Huawei, salvo l’ottenimento di una specifica licenza da parte del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti.

Il produttore cinese è cosciente che non si potrà andare avanti ancora a lungo con l’equipaggiamento software proposto fino ad oggi (una versione open source di Android dove i servizi Google sono stati rimpiazzati da soluzioni proprietarie, come nel caso di AppGallery al posto del Play Store o dei Huawei Mobile Services in luogo dei Google Mobile Service, oppure ancora di Petal Search in sostituzione di Google Search). HarmonyOS è stato presentato ormai due anni fa, con l’intenzione di diventare un sistema operativo universale, e quindi adatto agli accessori IoT, agli smartphone, alle TV ed ai PC. Finora l’ecosistema proprietario non ha avuto un particolare successo, ma c’è anche da dire che siamo appena all’inizio, e che serviva comunque tempo ed una certa preparazione affinché il progetto potesse decollare.

Huawei, dal canto suo, ha fatto sapere aggiornerà ad HarmonyOS i dispositivi attualmente in commercio, a partire dal pieghevole Huawei Mate X2. I prossimi Huawei P50, invece, dovrebbero essere equipaggiati con HarmonyOS nativamente, ed essere presentati a giugno. In ogni caso, aspettiamoci di veder arrivare la versione finale del sistema operativo proprietario per i primi di aprile (non più per la fine di aprile, com’era stato detto un paio di giorni fa): la terza beta, al momento, è quasi pronta per essere installata sui dispositivi compatibili.