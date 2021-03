Ci sono diverse indiscrezioni che dobbiamo prendere in considerazione oggi 26 marzo a proposito del nuovo iPhone 13 Pro. Nonostante manchino ancora un po’ di mesi alla sua presentazione ufficiale, pare che Apple voglia assicurare alla propria utenza diverse novità in grado di fare la differenza, almeno stando alle informazioni raccolte fino a questo momento. Vediamo dunque come stanno le cose, dopo aver analizzato più da vicino la questione della possibile data di uscita per la serie, con un articolo nei giorni scorsi.

Cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo iPhone 13 Pro

Ad esempio, secondo il leaker Max Weinbach il nuovo iPhone 13 Pro verrà commercializzato con una variante cromatica nera opaca per i modelli Pro e Pro Max, senza dimenticare il nuovo rivestimento in acciaio inossidabile che riduce macchie ed eventuali anomalie con le impronte digitali. A questo, poi, si aggiunge un nuovo design della fotocamera posteriore e migliorato, senza dimenticare la tanto invocata cancellazione del rumore con beamforming per le telefonate.

Secondo Weinbach, Apple sta anche sperimentando un colore arancione, quasi simile al bronzo, per i nuovi iPhone, ma dice che è improbabile che venga lanciato immediatamente, in occasione dell’esordio sul mercato di iPhone 13 Pro. La fonte, inoltre, afferma che il nuovo modulo della fotocamera non sarà completamente piatto ma che ogni obiettivo sporgerà meno dal corpo principale. Insomma, l’aspetto di questo modello dovrebbe cambiare notevolmente rispetto al passato.

Ancora, il sistema di fotocamere ‌iPhone 13‌ Pro e 13 Pro Max includerà un nuovo processo per scattare foto di ritratti. Chiaro l’obiettivo da parte di Apple di valorizzare soprattutto questo aspetto specifico, secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni. Del resto, all’interno di iOS stesso, Apple dovrebbe aggiungere anche una nuova modalità di “correzione della stabilizzazione dell’immagine”. Vi lasciamo a questo punto al video che sta facendo molto discutere in queste ore, a proposito del tanto atteso iPhone 13 Pro.