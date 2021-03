Sono stati posticipati i concerti 2021 di Vasco Rossi in programma nei principali festival della penisola. Le nuove date non sono ancora state annunciate ma è certo che tutti gli eventi in programma verranno recuperati il prossimo anno. Il nuovo calendario sarà divulgato a breve.

Lo annuncia Live Nation Italia confermando in via ufficiale che i concerti in programma per questa estate sono posticipati. Tra questi, anche il tour di Vasco Rossi, ovvero le sue esibizioni nei festival italiani. A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, neanche questa estate sarà possibile effettuare grandi eventi dal vivo.

Il tour slitta di un anno e i concerti 2021 di Vasco Rossi sono tutti rimandati al 2022. Le nuove date non sono ancora disponibili ma lo saranno entro la metà del mese di aprile. I nuovi appuntamenti verranno infatti comunicati entro il 15 aprile 2021 insieme alle eventuali modalità di rimborso.

“I concerti di Vasco previsti nel mese di Giugno 2021 nell’ambito dei Festival saranno riprogrammati. Le nuove date e le eventuali modalità di rimborso, in conformità con le disposizioni di legge, saranno comunicate entro il 15 Aprile 2021″, si legge in una nota stampa inviata nella giornata odierna. Per maggiori informazioni e dettagli vi invitiamo a monitorare i canali social ufficiali di Live Nation che non tarderà a fornire aggiornamenti a proposito dei concerti, del Blasco e non, da riprogrammare.

5 i concerti di Vasco Rossi che non potranno tenersi quest’anno. Erano in programma per il 13 giugno 2021 agli I-DAYS di Milano, per il 18 giugno a Firenze Rocks (Visarno Arena), per il 22 all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, per il 26 e il 27 giugno al Circo Massimo Rock in Roma.

Si attendono aggiornamenti sulle nuove date. I biglietti già acquistati rimarranno validi per l’accesso ai rispettivi nuovi appuntamenti secondo il calendario da comunicare entro la metà del prossimo mese.