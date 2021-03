OPPO, l’azienda cinese di elettronica di consumo con sede a Dongguan, ha presentato le sue prime smartband OPPO Band Style e OPPO Band Sport. Si tratta di due fitness tracker economici che sfoggiano un design stiloso e minimal, ma al contempo sportivo e perfetto per uno stile di vita sano e attivo. I dispositivi sono dotati di tante funzionalità smart, tra cui il monitoraggio dell’ossigenazione nel sangue. Vediamo insieme le sue caratteristiche ed il prezzo di listino di questi prodotti.

Per quanto riguarda l’OPPO Band Sport, il braccialetto intelligente si contraddistingue per il suo corpo centrale, avvolto da un cinturino in silicone nero. OPPO Band Style è stato pensato più per le donne in quanto presenta un elegante anello in metallo, posto esternamente alla cassa per un tocco più alla moda e raffinato. Entrambe le versioni possiedono un display full-color AMOLED da 1,1 pollici ed integrano il sensore ottico posteriore per monitorare la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2). Durante un ciclo di sonno della durata di 8 ore, questi indossabili eseguono anche un monitoraggio continuo della SpO2 per 28.800 volte.

Sia OPPO Band Style che OPPO Band Sport sono dotati di cardiofrequenzimetro, per monitorare la frequenza cardiaca 24 ore su 24: qualora dovesse essere troppo elevata, l’utente riceverà un alert tramite una vibrazione. Questi fitness tracker possiedono anche 12 modalità di allenamento per tenere traccia degli sport più popolari, come la corsa, la camminata, il nuoto, lo yoga, il cricket e tanto altro ancora. La registrazione degli allenamenti avviene grazie all’app Hey Tap Health, con la quale gli utenti possono tenere traccia dei loro progressi. Quanto alla batteria da 100mAh, gli indossabili sono spunti da un processore che garantisce elevate prestazioni a basso consumo. Il prezzo è molto competitivo per gli OPPO Sport e Style, ed è rispettivamente di 49,90 euro e di 69,90 euro.