Sta per partire la programmazione di NCIS 18 su Rai2, in onda da aprile insieme al crime nuovo di zecca Clarice: la seconda rete trasmetterà entrambi in prima visione a partire dal 9 aprile.

La serata del venerdì sarà dunque all’insegna del poliziesco con l’atteso debutto di NCIS 18 su Rai2 e l’esordio assoluto del nuovo format di CBS, sequel del celebre film Il silenzio degli Innocenti ambientato nel 1993, un anno dopo gli eventi del film. Clarice arriva in Italia a stretto giro rispetto alla messa in onda negli Stati Uniti, dove ha debuttato lo scorso 11 febbraio, in esclusiva su Rai2 ed in prima visione assoluta per l’Italia.

L’arrivo di NCIS 18 su Rai2 con la prima parte di stagione è ormai un appuntameno fisso del palinsesto primaverile: stavolta si parte da un salto indietro nel tempo per ripercorrere un’inedita vicenda che riguarda Gibbs e Fornell e che era stata accennata nella stagione precedente, per poi tornare al presente in una Washington alle prese con l’emergenza pandemica. Sarà anche l’ultima stagione per il personaggio di Jack Sloane, per via della scadenza del contratto dell’attrice Maria Bello, e la prima con la partecipazione in qualit di guest star della moglie del protagonista Mark Harmon, Pam Dawber.

NCIS 18 debutta il 9 aprile con il primo episodio della stagione in prima visione in chiaro onda alle 21.10. Chiaramente col traino degli episodi inediti di NCIS 18 su Rai2 si spera di favorire il debutto della nuova serie Clarice, con la giovane Rebecca Breeds nel ruolo che al cinema segn la consacrazione di Jodie Foster, ormai trent’anni fa: la programmazione della prima stagione del sequel de Il Silenzio degli Innocenti prevede un episodio in onda ogni venerdì dalle 22:10 su Rai2, subito dopo NCIS 18. Per il debutto del 9 aprile è prevista la messa in onda dei primi due episodi di Clarice. Ecco il poster della serie.

La nuova programmazione di NCIS 18 su Rai2 insieme a Clarice va a sostituire quella dei medical drama attualmente in onda nel venerdì della rete, The Good Doctor 4 e The Resident 2, in onda in prima tv in chiaro fino al 26 marzo.