Ufficiale l’arrivo di Inside Man su Netflix, la nuova serie all’insegna dei reduci di Doctor Who: l’attore David Tennant e lo showrunner Steven Moffat si ritrovano, dopo aver lavorato per anni insieme sul set della serie dedicata al mitico Dottore che viaggia nel tempo, in questa nuova produzione di BBC.

Non è ancora chiaro quando debutterà Inside Man su Netflix, ma certamente dopo la première inglese su BBC: la piattaforma ne ha acquistato i diritti per la distribuzione internazionale e la porterà dunque in quasi 190 Paesi nel mondo, esclusi Regno Unito e Irlanda in cui andrà in onda su BBC.

La miniserie di Steven Moffat Inside Man su Netflix avrà un cast stellare, che si riunirà entro la fine dell’anno per girare gli episodi: Deadline ha rivelato che il candidato all’Oscar per Supernova e Spotlight Stanley Tucci è uno dei protagonisti della serie, affiancato dalla star di Doctor Who e Des David Tennant e dall’attrice di The Pursuit of Love e Dracula (serie dello stess Moffat) Dolly Wells. A completare il cast principale c’è Lydia West, già nell’acclamata serie di Channel 4 / HBO Max It’s A Sin.

Inside Man su Netflix porterà la storia in quattro parti di tre persone apparentemente non collegate tra loro, un prigioniero nel braccio della morte negli Stati Uniti, un vicario in una tranquilla cittadina inglese e un’insegnante di matematica intrappolata in una cantina: nel corso della serie, i loro destini si incrociano nel modo più inaspettato.

L’accordo per l’arrivo di Inside Man su Netflix è arrivato quasi due anni dopo l’annuncio del progetto. Come la serie del 2020 di Moffat e Mark Gatiss Dracula, anche questa è una co-produzione tra la BBC e Netflix. Sempre nel segno della premiata ditta Moffat e Gatiss, Inside Man avrà alla regia Paul McGuigan, con cui i due showrunner avevano già collaborato in passato come regista di Sherlock. Inside Man è stato commissionato per la prima volta nel 2019 da BBC: la partnership con Netflix permetterà di portare lo spettacolo al di fuori del Regno Unito e dell’Irlanda.