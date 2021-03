Una novità molto interessante per gli sticker WhatsApp è praticamente alla portata di tutti in questi ultimi giorni di marzo. Gli adesivi tanto amati sono sempre più utilizzati in chat singole e di gruppo ma, almeno fino a questo momento, le soluzioni in app non erano moltissime e comunque non aggiornate costantemente. Per fortuna, le cose sono appena cambiate con la possibilità di importare anche gli sticker di terze parti a proprio piacimento.

L’annuncio dell’implementazione è giunto nella giornata di ieri dall’informatore WABetaInfo. Il leaker ha parlato di lancio globale ma, in un primissimo momento, la novità è giunta esclusivamente in alcuni paesi come ad esempio il Brasile e l’India. A distanza di 24 ore, la novità starebbe giungendo ovunque e progressivamente anche in Italia per la gioia di chi sfrutta molto gli adesivi in qualsiasi conversazione. Va precisato che trattandosi di un rilascio globale dell’opzione, questo non dipende da un nuovo aggiornamento del servizio di messaggistica. Potrebbe dunque essere utile effettuare update ad una ultima release di Whatsapp per altri motivi ma non certo fondamentale allo scopo attuale. Per chi attende con ansia quanto c’è di nuovo per la funzione, non ci sarà altro da fare se non aspettare che questa giunga a destinazione sul proprio device. Dovrebbe davvero essere questione di ore al massimo, per un gran numero di utenti anche italiani.

Gli sticker WhatsApp potranno dunque essere importati direttamente dall’app da tutti quegli utenti che lo vorranno. All’interno della sezione specifica dell’app di messaggistica sarà a disposizione la possibilità di integrare strumenti esterni al servizio. Gli sviluppatori di terze parti che propongono le loro soluzioni sul Play Store per Android come sull’App Store di Apple per iPhone sono sempre in numero crescente. Dunque ci sarà subito l’imbarazzo della scelta nel selezionare gli adesivi statici o dinamici di proprio gradimento con un semplice download manuale.