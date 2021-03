Si terranno nel 2022 i concerti di Willie Peyote inizialmente in programma per questa primavera. A causa del perdurare della pandemia dovuta al Coronairus, l’artista è costretto a riprogrammare l’intero tour che si sarebbe dovuto tenere nelle prossime settimane.

Slittano tutti i tour in programma per questa primavera e slitta anche quello di Willie Peyote che non potrà esibirsi nei club, come da calendario già annunciato. I nuovi appuntamenti, relativi ai concerti di Willie Peyote nel 2022, sono già noti e i biglietti acquistati dai fan per il tour 2021 rimarranno validi per i rispettivi nuovi appuntamenti.

Partirà il 2 febbraio dall’Atlantico di Roma il tour 2022 di Willie Peyote per proseguire verso la Tuscany Hall di Firenze il 3 febbraio. Il 5 e il 6 febbraio l’artista è atteso dal vivo sul palco dell’Estragon di Bologna per un doppio appuntamento live. L’8 e il 9 febbraio, infine, sono in programma due eventi all’Alcatraz di Milano.

“Non sto a dirvi quanto mi faccia male e immagino ne faccia anche a voi”, le parole di Willie Peyote su Instagram nel condividere con i fan la notizia del posticipo di tutti i concerti. Rispetto al 2021, non cambiano le sorti degli eventi dal vivo, ancora tutti fermi – e continuamente posticipati – in attesa della ripartenza ufficiale che al momento non è in programma.

Forse, però, i fan di Willie Peyote non dovranno attendere il prossimo inverno per assistere ai suoi concerti. L’artista e il suo team stanno infatti lavorando ad appuntamenti estivi, da organizzare e svolgersi nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, “per poterci finalmente incontrare di nuovo seppur coi limiti che questo periodo ci impone”, le sue parole sui social.

A Sanremo 2021 ha sorpreso con Mai Dire Mai (La Locura).

I concerti di Willie Peyote nel 2022:

2 febbraio 2022 – Roma – Atlantico

3 febbraio 2022 – Firenze – Tuscany Hall

5 febbraio 2022 – Bologna – Estragon

6 febbraio 2022 – Bologna – Estragon

8 febbraio 2022 – Milano – Alcatraz

9 febbraio 2022 – Milano – Alcatraz