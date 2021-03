Sta circolando nuovamente, in Italia, la bufala su WhatsApp a proposito del video inviato dagli hacker intitolato “India sta facendo”. Una questione che abbiamo avuto modo di analizzare già nelle scorse settimane e che, stando ad alcune segnalazioni che si trovano anche su Facebook, pare sia tornato ad essere attuale. Il tutto, come sempre, sfruttando il potenziale della nota app di messaggistica. Proviamo a fare il punto della situazione, affinché non si creino inutili allarmismi nel nostro Paese oggi 26 marzo.

Torna la bufala WhatsApp sul video di hacker intitolato “India sta facendo”

Come si manifesta la bufala in questione? Non tutti l’hanno ricevuta in passato, motivo per il quale credo sia utile tornarci questo venerdì. In sostanza, la catena ci dice che un hacker pare stia facendo girare il video chiamato “India sta facendo”. Il filmato, apparentemente, ci mostra come la curva dei contagi Covid in quel Paese sia calando drasticamente, ma in realtà una volta aperto formatta ed hackera lo smartphone. Un avvertimento necessario per non aprirlo, tramite quello che appare un utile consiglio per tutti.

La situazione, in realtà, è diversa. Le autorità fino a questo momento non hanno mai alimentato un allarme di questo tipo, ragion per cui consiglio a tutti non solo di ignorare la catena, ma anche di avvertire chi ve la manda. Solo così, infatti, potremo provare a limitare la diffusione di un messaggio che veicola disinformazione. E che, soprattutto, porta con sé dritte che attualmente non stanno né in cielo, né in terra. Anche perché la medesima catena su “India sta facendo” aveva preso piede diversi mesi fa con Argentina.

Nonostante sia valido l’invito a tenere sempre gli occhi aperti, allo stesso tempo occorre non lasciarsi prendere dall’ansia quando non c’è alcun motivo, come osservato oggi con il finto video “India sta facendo”.